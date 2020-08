Nærøysund kommune skal stake ut vegen videre for de neste ti årene:

Arbeidet med samfunnsplanen er igang

Samfunnsplanen er et av kommunens aller viktigste styringsdokument og legger føringer for utvikling i mange år framover. Planen skal tuftes på FNs bærekraftmål, og første steg på vegen er å finne ut hvilke av de 17 bærekraftsmålene som er viktigst for kommunens innbyggere.