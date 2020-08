Forventer nytt NVE-avslag om Zephyr-oppstart

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Namsos kommune forventer at NVE (Norges vassdrags og energidirektorat) avviser klagen fra Zephyr AS, og opprettholder sitt vedtak om å avslå søknad om forlengelse av frist for idriftsettelse av Innvordfjellet vindkraftverk, heter det i innstillinga fra kommunedirektøren i Namsos til kommunestyret 27. august.

Avslo utsettelse

I slutten av desember 2019 søkte Zephyr AS, som er gitt konsesjon for Innvordfjellet vindkraftverk om forlenget frist for å sette i drift kraftverket, som berører kommunene Flatanger og Namsos.

Zephyr søkte om utsatt frist fra 31. desember 2020 til 31. desember 2023. Selskapet begrunnet søknaden med blant annet at nye hubroundersøkelser har gjort det praktisk umulig å gjennomføre prosjektet innenfor den nåværende fristen.

NVE mener kravet om hubroundersøkelser, slik det er utformet i denne konkrete saken, er et forhold som er utenfor Zephyrs kontroll.

– Usikkerhet knyttet til om hubro hekker i planområdet, og kortere tid enn fem år på realisere vindkraftverket er argument som NVE mener bør tillegges vekt i vurderinga av utsatt frist, heter det i avslaget fra NVE.

NVE påpeker at disse argumentene likevel må vurderes opp mot varsel om innskjerping av praksis i brev av november 2019. NVE viser også til Stortingets vedtak i juni i år, der Stortinget ber regjeringa om å ikke gi utsatt frist for utover 31. desember 2021 for vindkraftverk på land som i dag har gyldig konsesjon.

Har anket

Zephyr AS har anket avslaget.

– Manglende godkjennelse av søknaden innebærer at energimyndighetene har gitt en konsesjon med en idriftsettelsesfrist som er så kort at de tikke har vært mulig å benytte seg av konsesjonen. Vedtaket er dermed basert på uforsvarlig skjønnsutøvelse og uforsvarlig vekting av hensyn, og vedtaket er åpenbart urimelig, heter det i anken fra Zephyr.

I anken begrunner selskapet hvor de mener NVE har trådt feil og hva de mener er uforsvarlig i saksbehandlinga.

– Det er uforsvarlig av NVE å ikke foreta en grundig vurdering av betydningen av at lang saksbehandlingstid i kombinasjon med strengere vilkår gjør at utbygger ikke får realisert konsesjonen, påpeker Zephyr.

Dette er ett av flere eksempler på hva som blir sett som uforsvarlig saksbehandling.

– Utbyggere må kunne handle i tillit til at konsesjoner ikke gis med så stramme frister og strenge vilkår at prosjektene ikke lar seg gjennomføre, påpeker Zephyrs advokat.

Utbygger ber NVE omgjøre sitt vedtak, eventuelt sende klagen til Olje- og energidepartementet(OED).

– Det strider mot energilovens formål og alminnelig forvaltningsrettslige prinsipper at det i en anleggskonsesjon gis vilkår som er så tyngende at utbygger ikke får anledning til å realisere konsesjonen, oppsummerer Zephyr.

Forventer avslag

Namsos kommune gikk i februar imot at Zephyr skulle få forlenget frist for idriftsetting.

– Vi uttrykker tilfredshet med at NVE også konkluderte med å gi avslag på å forlenge fristen for idriftsettelse, heter det i innstillinga til kommunestyret.

Kommunen viser til brev fra NVE i november 2019, hvor det klargjøres om endret og ny praksis for forlengelse av frister for idriftsettelse for urealiserte vindkraftkonsesjoner på land.

– Kommunen oppfatter brevet som en klargjøring av ny og endret politikk overfor utbyggere av landbasert vindkraft i Norge, hvor det tydelig framkommer at det ikke kan forventes forlengelse av frister utover senest 31. desember 2021, oppsummerer kommunedirektøren.

Namsos kommunestyre behandler uttalelsen torsdag 27. august.