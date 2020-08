Namsos kan bli målby for stjernene i Arctic Race

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Selv om jeg ikke har syklet altfor mye på grus- og skogsveg før, må jeg si at dette var virkelig flott, konstaterte Knut-Eirik Dybdal etter å ha unnagjort de 100 kilometerne mellom Steinkjer og Namsos i lørdagens Gran Fondo Strade Statskog.

Arctic Race of Norway-direktøren sparte ikke på lovordene i omtalen av blandevegsrittet og trakk fram egenskaper som flotte omgivelser, veger med lite trafikk og utfordringa med å sykle på grusveg som fordeler med rittet.

Framtidig Arctic Race-håp

I tillegg sammenliknet han strekkene på jernbanen før målgangen i Namsos med et velkjent brosteinsritt i Frankrike.

– På jernbanen fikk jeg faktisk litt flashback til amatørritt-utgaven av Paris–Roubaix og hvordan det er å sykle på brosteinen der. Du må holde godt fast i styret både her og i Frankrike, for å si det sånn, humret han.

Det var gjennom Arctic Race-«vervet»at Dybdal deltok i Gran Fondo Strade Statskog lørdag.

På spørsmål om det i framtida er sjanse for å få oppleve Namdalen som vert for en Arctic Race-etappe, svarer han følgende:

– Absolutt! Gutta som står bak dette rittet har fortalt meg om de unike mulighetene vi har for sykling i Namsos–Steinkjer-området. Det er viktig med gode råd fra de lokale, og jeg vil si at det er fullt mulig å kombinere Gran Fondo og Nord-Trøndelag med en Arctic Race-etappe i framtida.

Arctic Race of Norway er verdens nordligste sykkelritt og skal i 2021 gå av stabelen for åttende gang. Rittet, som er en del av UCI ProSeries, har hvert år samlet flere av verdens beste proffsyklister og sendes på tv verden over.

– Flotte områder

Ettersom årets utgave av Arctic Race of Norway ble avlyst på grunn av pandemi-situasjonen, er det bestemt at rittet neste år skal sykles i de løypene som sto på årets kalender.

Men Dybdal røper at Arctic Race stadig ser på mulighetene for å arrangere en eller flere etapper av rittet – som i all hovedsak går i Nordland – i sørligere strøk.

– Vi skal begynne å se på hvilke løyper og steder som skal brukes i 2022. Nå går Arctic Race-etappene på kun asfalt og ikke grus som i Gran Fondo, men det er mange flotte veger i Namdalen, på kysten og videre nedover mot Ørlandet. Det er håp om en etappe her, slår han fast.

– Namsos fin som målby

I tillegg skryter lederen av Namsos og mener byen har gjort en bra figur som målby.

– Namsos er jo en liten by, litt på samme størrelse som den jeg selv kommer fra i Nord-Norge. Selv syns jeg byen er flott, kompakt og ikke minst har den masse hyggelige folk. Namsos er en bra målby. Området har helt bemerket seg på en fin måte, avslutter Dybdal.