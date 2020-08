Endelig skal Inger (16) få løpe sammen med andre

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Jeg er ganske spent på alle øvelsene, men jeg gleder meg nok mest til løpsøvelsene. For jeg har ikke fått løpt i felt med andre løpere på lang tid, sier hun.

Tre deltakere

Namsen FIF-utøveren er en av de tre namdalingene som reiser til mesterskapet på Jessheim, som er for et nedskalert UM å regne.

For mens UM tidligere har omfattet klassene 15 til 19 år, så er det på grunn av koronasituasjonen bare utøvere i klassene 15-17 år som får være med i helgas mesterskap.

Inger Bergslid fra Namsen FIF får det utvilsomt mest travelt av namdalingene.

16-åringen er nemlig kvalifisert for tre øvelser i UM - tresteg, 300 meter hekk og 800 meter.

Og selv om det er mest åpent om hvem som skal vinne gullet i tresteg, der Bergslid er en av kandidatene, så ser hun altså mest fram til løpsøvelsene. Også det har en indirekte årsak i koronapandemien. For på grunn av den har det blitt få stevner for Bergslid, og når det har vært løpsøvelser, så har hun måttet løpe alene.

Det slipper hun på Jessheim. På 800 meteren er det for eksempel påmeldt 19 jenter i 16-årsklassen. Også i tresteg og i øvelsen 300 meter hekk er det god deltakelse.

– Jeg håper på å perse på øvelsene jeg er med i og kanskje oppnå en medalje. Jeg tror jeg har en ganske god mulighet til medalje på hekkeøvelsen, sier hun.

Det ble for øvrig medalje på Bergslid også under UM i 2019, da vant hun bronse på 300 meter hekk.

Ny medalje?

Frida Elise Havik konkurrerer i 17-årsklassen, og hun er blant årsklassens beste i kule. UM ble arrangert på Jessheim også i 2019, og da tok Havik bronse.

I vinter tok hun sølv i innendørs-UM.

Sølv er trolig det beste hun kan håpe på under kommende UM. Mariell Morken, Voss, er nemlig påmeldt, og hun har en personlig rekord på 15,63, som er over tre meter lenger enn Haviks pers på 12,55. Henriette Jæger, 17-åringen som presterer på skyhøyt nivå i flere øvelser også internasjonalt, deltar imidlertid ikke. Hun har over 13 meter i kule, og ville blitt en vanskelig jente å slå i kampen om sølvmedaljen.

– Jeg gleder meg, og målet er å prestere og kanskje vinne en sølvmedalje, sier Frida Elise Havik.

Debutant

Mens Bergslid og Havik begge har deltatt i UM tidligere, blir helgas mesterskap det første i sitt slag for den tredje namdalingen til start. Jonas Flasnes skal konkurrere både i diskos og slegge i 15-årsklassen, og han kommer til mesterskapet med trygghet på at formen er god. For sist uke satte han solid personlig rekord med 44,86 i slegge.

Kaster han så godt også i UM kjemper han om medalje, og da trolig bronse. Flasnes har tredje beste resultat på årsstatistikken i Norge, men de to beste er i en egen klasse.

Og han innrømmer at en medalje er en liten drøm.

– Jeg håper på pers, og gjerne å kaste over 45 meter i slegge. Det hadde vært topp å få medalje i mitt første UM, men det er høyt nivå, så det å få ut mitt beste er målet, sier Flasnes.

Kolvereid-gutten skal også delta i diskos, der han er en av tolv deltakere.

– Her er målet å kaste over 36 meter, sier han, som har 36,35 som personlig rekord.

Ute med skade

Flasnes skulle hatt med seg klubbkameraten John Petter Stevik til UM. 17-åringen kom som et skudd på friidrettsbanen de foregående årene, og er nummer tre på norgesstatistikken på 1.500 meter for gutter 16 i 2019.

Under en 3.000 meter innendørs i vinter løp han på 9.14 og viste at han var i rute til ny god sesong. Så ble han skadet, og årets sesong går fløyten. Han har slitt med betennelse i akilles og beinhinna, og kan ikke regne med konkurranser på ei god stund.

– Jeg er i gang med jogging nå, men det er nok lenge til jeg kan satse for fullt, sier Stevik.