Slik blir høstens rypejakt

NAMSOS: I august hvert år takseres det ved hjelp av stående fuglehunder ryper og skogsfugl langs forhåndsdefinerte takseringslinjer over hele landet. I Hønsefuglportalen registreres og lagres det aller meste av dataene fra disse takseringene. Portalen eies og driftes av Norsk institutt for naturforskning (NINA).

– Takseringene gir et kunnskapsgrunnlag for hvordan rypa kan forvaltes under jakta, for eksempel ved å utstede kvoter for maksimalt uttak per jeger. Det er etterhvert blitt vanlig for jegerne å forholde seg til dags- eller sesongkvoter. Slik sikrer den ansvarlige rettighetshaveren at uttaket ikke overskrider fuglebestandenes bæreevne, og jegeren kan jakte i visshet om at han eller hun ikke utgjør noen trussel for bestanden, sier generalsekretær Eldar Berli i Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Oppgang fra i fjor

Ifølge de første takseringsresultatene fra Norges fjellstyresamband går det mot et godt rypeår i Namdalen.

Hos Røyrvik fjellstyre viser resultatene fra takseringen en oppgang på tetthet, voksentetthet og produksjon sammenlignet med fjoråret, og i Snåsa tyder tellinga på en liten oppgang fra i fjor, og det ser ut til å være relativt bra med fugl i områdene.

I Namsskogan ser den gjennomsnittlige tettheten av fugl grei ut, ifølge rapportene, men hekkesuksessen har flere steder vært dårligere enn forventet. Her er det også store forskjeller på både kullstørrelse og kyllingstørrelse, og det er som vanlig store forskjeller mellom terrengene.

Rypetett på Fosen

På Fosen viser takseringene hos Åfjord fjellstyre den største tettheten siden oppstart av taksering i 2007. I noen områder er det store kull, i andre områder er det tett mellom rypene, men noe mindre kull. Snitt på produksjon i år er 2,8 kyllinger per høne, det betyr noen høner uten kyllinger, noen med en kylling, men også flere som har over ti kyllinger.

Resultatene hos Selbu fjellstyre viser middels bestand og en produksjon av kyllinger på 3,6 per kvadratkilometer.

Takseringsresultatene fra Fjellstyrene i Stjørdal viser en økning både i produksjon og tetthet i forhold til 2019. Produksjonen på fire kyllinger per høne er over snittet for de siste 12 årene.

Osen fjellstyre viser til positive resultater sammenlignet med foregående år. Inntrykket etter årets taksering er at det er flere kyllinger pr par, og noe større tetthet av fugl i fjellet.