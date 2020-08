NAMDALSAVISA

NAMSOS: Morten Abel har over 40 års erfaring som låtskriver og artist. Med over 600.000 solgte album og hele fem Spellemannpriser, er han for lengst som en institusjon å regne i norsk musikkliv. Fra Mods til The September When via Peltz, og ikke minst som soloartist, er Morten Abel en musiker som stadig fornyer seg.