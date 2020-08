Hellesø avviser at han er motkandidat, og vil heller velge en kvinne om Giske trekker seg

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Det koker i Trøndelag Ap, to dager før fylkesårsmøtet i partiet skal stemme over den enstemmige innstillingen hvor Trond Giske foreslås som ny fylkesleder. De siste dagene har flere kvinner stått fram og tatt et oppgjør med kulturen i deler av fylkespartiet, hvor Giske har vært sentral i 20 år.