Her er ingen sure miner

NAMDALSAVISA

GRONG: For da Zuzanna Rapacewicz fra Grong spurtet mot mål på 60-meteren, kom to smilende og lattermilde jenter fra Overhalla noen meter bak – og virket langt fra å være skuffet over at de måtte se seg slått på øvelsen.

Eller var det helt sånn? Jentene selv hadde denne forklaringa.

– Hvorfor vi lo? Jo, vi ble så overrasket at hun sprang fra oss. Vi trodde vi skulle slå henne, sier Faye-Elise Lilleberre Aunet og Klara Moan Klykken nærmest i kor. Tydelig enige om hvordan opplevelsen hadde vært.

– Men ble dere skuffet da jenta fra Grong løp fra dere?

Jentene blir stille – i alle fall i tre sekunder, før de svarer, omtrent i kor:

– Neida. Men vi skulle jo helst ha vunnet da, sier de og ler.

Lavterskel

NA-karusellen har som mål å være en rekrutteringsarena for friidretten, der målet også er å ufarliggjøre det å konkurrere. Den som var til stede på Gronglekene onsdag kveld fikk se at dette har sin gyldighet også i praksis.

For her var leiken i førersetet og alvoret tonet veldig ned. Deltakerne prøvde seg på ulike øvelser, også noen helt nye.

Johannes Skistad fra Overhalla går først og fremst på ski, men NA-karusellen blir han med på. Også når det er øvelser som er et stykke unna dem han liker.

– Det er første gang jeg er med i kule, sier han før han gjør seg klar til debuten.

– Og den siste gangen også, legger han raskt til.

Sander Skarland var for et par år siden blant Norges beste 15-åringer i kuleringen. Han har ikke vært like aktiv den siste sesongen, men når det ble stevnemulighet i nærmiljøet, så var han på plass. Resultatet ble 12,97, et av de aller beste resultatene under stevnet i Grong, om man bruker Tyrvingtabellen som parameter.

– Du skulle kanskje vært på tur til Jessheim og UM i stedet?

– Med kast på 12,94 burde jeg ikke det nei, kontrer han, tydeligvis ikke helt fornøyd med lengden.

Lekegrind

At Friplassen i Grong, som slike type friidrettsanlegg gjerne blir kalt, er en flott arena med tanke på rekruttering, er hevet over enhver tvil. Det var tydelig også mellom øvelsene. For med en gang utøverne var ferdige med sine øvelser, samlet mange seg til balleik i et eget område midt i Friplassen.

– De glemmer fort resultatene sine, og så lenge dette er med på å gi dem en god stevneopplevelse er det jo greit, sier kretsleder Ragnar Prestvik, som var til stede på stevnet.

Der kunne han se at over 50 var med, og at over 40 av deltakerne kom fra Grong og Overhalla.

– Det er tydelig lagt ned en jobb for å vinne lagkonkurransen i karusellen, og det er bra, sier han.

Og med et stevne som gjenstår i år, går det mot Overhalla-seier i totalen.

Det stevnet arrangeres i Kleppen 12. september, med Namsen FIF som arrangør. Da er det i alle fall å håpe at den tradisjonsrike klubben i Namsos mønstrer langt flere enn de gjorde i Grong. Bare to utøvere var med fra Namsen FIF i onsdagens stevne.