Namdalens Træsliberi fikk konsesjon

NAMSOS: – Da legger jeg fram forslag om at søknaden fra Namdalens Træsliberi AS imøtekommes, sa Arbeiderpartiets Svein Storø da han åpnet debatten i Namsos kommunestyre torsdag ettermiddag omkring konsesjonssøknaden for Åsnes gård fra Namdalens Træsliberi AS.