Styremedlem fra Grong: – Forstår hvis Sandra synes det er ubehagelig å sitte i styret med Trond

NAMDALSAVISA

GRONG: Det skriver TV2 torsdag kveld.

– Så bra at flere sier i fra. Det kan være et tegn på at det skjer endinger. Det kan være ubehagelig, men det er viktig at man ikke er redd for å gi beskjed. Ingen skal føle på slik i vårt parti, sier Linmo.

Ap-profil forteller om ubehagelige opplevelser med Giske. – For lite bevissthet om festkulturen i Trøndelag Arbeiderparti, svarer han Flere kvinner har nylig fortalt om ubehagelige opplevelser i Trøndelag Ap. Trond Giske sier nå at det har vært for lite bevissthet om festkulturen der.

Skillingsås beskriver også en episode på et nachspiel i 2014 med Trond Giske, der hun følte seg ubekvem.

Valgkomiteen har innstilt på gjenvalg av Linmo til styret i Trøndelag Ap og Skillingsås som nytt medlem.

– Jeg forstår Sandra veldig godt hvis hun synes det er ubehagelig å sitte i styret sammen med Trond, og jeg synes ikke det er de som varsler som skal skal trekke seg hvis de opplever ubehag. Hun hun ikke vil sitte i samme styre som Trond, er det ikke hun som skal ut, sier Linmo.