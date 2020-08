Arne Marius (17) fra Vemundvik lå bevisstløs på fotballbanen i fem minutter

Fryktet hjerneblødning

Det var rundt det 70. spilleminutt i søndagens G19-oppgjør mellom Sørlia og Gullvikmoen at Arne Marius Flasnes (17) tok plass i feltet for å forsvare et frispark. Få sekunder senere går alt i svart.