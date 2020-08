Humørsprederne på Hunn

NAMDALSAVISA

HUNN: – Det var en fantastisk hyggelig overraskelse, smiler Kent Engblom når han mottar Ukas blomst sammen med kollega Øyvind Øie.

Smil og humør er også stikkordene fra NAs lesere som ønsket at duoen ved Overhalla fysioterapi fortjente en blomsterhilsen.

– Man blir rett og slett i godt i humør av å gå til behandling hos dem, skriver en av våre lesere i en e-post.

– Er det slik at man blir friskere av å le?

– Helt klart, en god latter og hyggelig sosial omgang er viktig for å bli friskere fortere.

– Er det mulig å si hvor viktig?

– Det fysiske i form av øvelser og ting vi gjør er bare en del av helheten i behandlinga, vi jobber med hele mennesket når vi behandler, og humør og motivasjon er en svært viktig del av helheten, kanskje mer en 50 prosent, sier fysioterapeutene.

– Folk forteller at hos dere starter behandlinga rundt kaffebordet?

– Vi har prøvd å skape et sosialt miljø rundt det å gå til behandling. Her kan folk sitte og ta en kaffekopp, dele gode historier og ha en hyggelig stund i lag, slik at det er helt bevisst at vi har «åpent» hus her hos oss, sier Engblom.

– Nå er det ikke slik at vi forteller gode historier hele tida, og det er ikke sikkert det passer for alle, men all behandling har et bedre utgangspunkt når folk er positive og i bra humør. Det er litt som i idrett, det mentale er viktig for å skape framgang, mener de to behandlerne.

– Hvordan har dere blitt påvirket av covid -19?

– For de fleste av våre pasienter har det ikke hatt noen vesentlig betydning utover at ting ble satt litt på vent. Men vi var raskt i gang med videoveiledning. Det er ikke all behandling og øvelser som krever fysisk oppfølging hele tida, og videosamtaler fungerte bra når pasienten ikke kunne komme hit, men jeg er glad for at vi er kommet i mer normal gjenge igjen, sier Engblom.

– Hvordan er situasjonen i dag?

– Vi følger selvsagt alle anbefalinger og retningslinjer, og vi merker at det begynner å ta seg opp igjen nå som sykehusene behandler flere som trenger oppfølging i etterkant, men vi kommer til å måtte forholde oss til korona i lang tid, og da er det viktig å gjøre ting så normalt som mulig, sier fysioterapeutene.