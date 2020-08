Trøndelag Ap trekker innstillingen med Giske som leder

NAMDALSAVISA

TRONDHEIM: — Vi har nå hatt møte i arbeidsutvalget og lederen i valgkomiteen har informert oss om at innstilling ikke lenger er gjeldende. Derfor har vi i AU besluttet at at valgkomiteen må jobbe videre og komme med en ny liste til årsmøtet på lørdag, sier leder i Trøndelag Ap, Per Olav Hopsø, til Adresseavisen.