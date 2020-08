Verdenspremiere for ny traktor lagt til Namsos

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Det er klart det er spesielt når vi får være de aller første som kan vise en helt ny modell live for hele verden, sier daglig leder Stein Otterbekk ved Eiksenteret på Spillum.

Verdenspremiere

Fredag morgen var Namsos sentrum for en verdenspremiere innen landbruks- og anleggsbransjen, da den finske traktorprodusenten Valtra viste fram en helt ny serie traktorer live for første gang. I Norge har Valtra en markedsandel på 22,5 prosent (2019), i Namdalen var den på omkring 40 prosent i fjor.

– Har dere hatt noe liknende som dette tidligere?

– Dette er første gang i løpet av mine rundt 40 år i denne bransjen, og jeg tror kanskje det er første gang Norge får en slik verdenslansering, og selvsagt er vi stolte av at vi ble valgt, smiler Otterbekk.

– Hvordan kom dette i stand?

– Da Valtra skulle ut på sin årlige høstturne her i Norge, så de muligheten for å slå dette sammen med verdenslanseringa og starten på europaturneen for den nye G-serien. Og da vi ble spurt, takket vi selvsagt ja. Dette er en traktor som er svært godt tilpasset det nordiske markedet, og for oss en traktor som passer perfekt her i Namdalen, sier Otterbekk.

Traktorene har stått i Namsos ei uke, godt innpakket i presenninger, og fagpressen fikk se dem første gang kvelden før lanseringa.

Nordiske forhold

– Hva skiller G- serien fra de andre traktorene i 100–145 hesters klassen?

– Veldig kort kan den nye G-serien oppsummeres med at den er lettere og mer kompakt enn mange andre innenfor dette segmentet, og den har utstyrsmuligheter som man tidligere kun fikk på større traktorer, sier Otterbekk.

–Som hva?

– Den er den en første traktoren i 100–145 hk-serien som tilbyr så kalt SmartTouch-betjening, i tillegg til alle funksjoner for presisjonslandbruk, det som gjerne blir kalt GPS/satellitt-navigasjon eller styring.

Den nye serien består av fire motorstørrelser i 100–145 hestekrefters-segmentet, som er en typisk namdalsk størrelse når det gjelder traktor.

Otterbekk forteller at 2019 ble et bra år for Eiksenteret på Spillum.

– Vi leverte omkring 35 nye traktorer i fjor, i år er salget hos oss som hos mange andre påvirket av covid-19, men vi håper at den nye modellen kan bidra til en bra høst, sier han

– Valtra forbindes gjerne med røde traktorer, her har dere modeller lakkert i grønn og brun metallic; fargevalg som minner mer om personbiler enn om landbruksredskap?

– Valtra har en egen fabrikk hvor alle mulige ønsker om fargevalg, spesialbygg, interiør og så videre kan gjennomføres. Slik kan du få det (nesten) akkurat som du vil. Og noen kunder er mer enn villig til å bruke litt ekstra penger på det som tross er arbeidsplassen deres, sier han.

Europa rundt

Nå skal de to traktorene videre på norgesturné, og videre sørover i Europa hvor det er målgang for lanseringsturneen i Italia utpå høsten.

– Når er den tilgjengelig for salg?

– Den er i salg fra i dag, og allerede før klokka 08.00 i morges sendte vi tilbud til en av våre kunder på en ny G-serie, sier Otterbekk, og legger til at 95 prosent av kundene velger leasing når de skal ha ny traktor og redskap.

– Hva koster en typisk namdalsk Valtra G-serie?

– Det avhenger selvsagt av utstyr, men de variantene vi regner med vil fenge mange av våre kunder ligger på omkring 800.000 kroner, sier han.

Eventet i Namsos ble filmet, noe som betyr at bilder fra traktorslipp på Spillum vil bli vist over hele verden.