DIREKTE: Se årsmøtet i Trøndelag Ap

NAMDALSAVISA

Det har stormet rundt Trøndelag Ap etter at valgkomitéen mandag la fram en enstemmig innstilling på Trond Giske som ny fylkesleder.

Torsdag trakk Trøndelag AUF sin støtte til Trond Giske, og dermed ble valgkomitéen satt i arbeid igjen.

Møtet er delt i to på grunn av smittevernsreglene, slik at omlag 185 personer vil være i Trondheim og omlag 100 personer i Steinkjer.

Lokasjon Trondheim: Denne lokasjonen finner sted på Clarion Hotel & Congress Trondheim. På denne lokasjonen er alle delegater som kommer fra opprinnelig Sør–Trøndelag (ca 185 pers). I tillegg er det her valgkomiteen vil være samlet.

Lokasjon Steinkjer: Denne lokasjonen finner sted i Steinkjer Rådhus. På denne lokasjonen er alle delegater som kommer fra opprinnelige Nord–Trøndelag (ca 100 pers). I tillegg vil Fylkespartileder Per Olav S Hopsø og redaksjonskomiteen for politisk saker være her.

Program for årsmøtet i Trøndelag Ap:

10.30: Åpning/Konstituering

Per Olav Skurdal Hopsø (Lokasjon Steinkjer)

10.55: Ny start for Trøndelag

Tore O. Sandvik (Lokasjon Trondheim)

May Britt Lagesen (Lokasjon Steinkjer)

Hanne Mo Bjørnbet (Lokasjon Trondheim)

Terje Sørvik (Lokasjon Steinkjer)

11.15: Innstilling fra redaksjonskomiteen for organisatoriske saker

Knut Ola Vang (Lokasjon Trondheim)

11.20: Den politiske situasjonen og innstilling fra redaksjonskomiteen for politiske saker.

Ingvild Kjerkol (Lokasjon Steinkjer)

11.40: En organisasjon for valgseier

Trond Giske (Lokasjon Trondheim)

12.00: Lunsj

12.30: Innstilling fra fullmaktskomiteen

Stig Klomsten (Lokasjon Trondheim)

12.35: Debatt

15.00: Oppsummering

Ingvild Kjerkol (Lokasjon Steinkjer)

15.10: Behandling av forslag

15.30: Valg

Arild Grande (Lokasjon Trondheim)

16.45: Avslutning