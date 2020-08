NTNU-forsker om framtidas boligpriser i Namdalen: – Ikke uproblematisk for unge

SSBs befolkningsprognose viser at færre vil bo i Namdalen i 2050, mens Trondheim og kommunene rundt vil oppleve befolkningsøkning. Slik tror samfunnsøkonom Are Oust at en eventuell befolkningsnedgang påvirker boligprisene.