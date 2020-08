Ny medalje til Inger (16) i UM

NAMDALSAVISA

JESSHEIM: Lørdag kapret hun sitt andre sølv for helga da hun hoppet seg til en andreplass i tresteg blant J16-deltakerne. Med 11,95 meter som resultat, var hun 29 centimeter bak vinner Sigrid Forsmo Kapskarmo fra Hattfjelldal.

- Jeg hadde ikke forventet en medalje på tresteg. Det føles veldig artig å ha tatt to av tre medaljer, og spesielt at begge er av sølv, sier Namsen FiF-utøveren, som fredag perset stort da hun løp inn til en andreplass på 300 meter hekk.

- Jeg er mest fornøyd med hekkeløpet av de tre øvelsene jeg har konkurrert i, spesielt ettersom jeg snublet på hekk nummer to og likevel klarte å ta sølvet, forteller Bergslid.

- Alt lå til rette for ei bra helg

I øvelsen hun hadde størst tro på før helga, uteble imidlertid medaljene. Lørdag ettermiddag var det nemlig klart for favorittøvelsen 800 meter. Her holdt tida kun til en sjuendeplass, som hun delte med Fredrikstad-løper Emma Skibstad Bekkevik.

- Det er 800 meter jeg satser mest mot, så jeg ble litt skuffet over det resultatet. Jeg følte meg litt fanget mellom flere av utøverne, så jeg klarte ikke å ta innpå teten da gruppa ble splittet opp. Sånn er det noen ganger, sier Bergslid.

- Men to av tre er ikke verst. Sett under ett, har det vært ei veldig vellykket helg. Dessuten perset jeg på alle tre øvelser, og det er jeg fornøyd med. Jeg har kjent på en veldig god form denne sesongen, og har vært heldig nok til å unngå skader og sykdom. Derfor lå alt til rette for at det skulle bli ei bra helg, legger hun til.

Pallen glapp

For Kolveriken Jonas Ellingsen Flasnes resulterte lørdagens sleggeøvelse i et kast på 43,40 meter. Det holdt akkurat ikke til en pallplass. Kolvereid IL-utøveren måtte ta til takke med fjerdeplassen blant sleggekasterne i G15-klassen. Her vant Halvard Martin Melsås, Nordna-Salhus IL med et kast på 55,33 meter.

Namdalens tredje utøver i UM, Frida Havik, gjorde unna sin øvelse fredag.