– En ny nedstengning er det verste som kan skje

NAMSOS: Han har tilegnet seg noen nye erfaringer i disse månedene, Nilsen Sæthre. Som sjef for en etat med cirka 800 ansatte, har han hatt mye å holde oversikt over. Innenfor hans ansvarsområde ligger både barnehager, grunnskolen, ppt, Nav, barnevern og helsestasjon, og etaten har især hatt et fokus siden Norge ble stengt ned 12. mars: Hvordan skal vi klare å følge opp sårbare barn og unge i en situasjon der vi nesten ikke har kontakt med dem lenger?