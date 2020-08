Uansett om Ap framstår med aldri så gode politiske løsninger vil de aldri lykkes om de løfter fram menn som tråkker på unge kvinner

NAMDALSAVISA

Hvordan skal Ingvild Kjerkol makte å få Trøndelag Ap på beina igjen organisatorisk og politisk? Den nyvalgte lederen i fylkespartiet står foran sin største politiske utfordring noensinne.

Lørdag overtok hun et fylkesparti med brukket rygg. På kort tid må hun bygge tillit og en ny kultur for hvordan en skal ivareta alle som ønsker å bidra for Ap. Det gjelder på alle nivå, ikke minst lokalt. Det var nok mange Ap-tillitsvalgte som kjente på en dalende motivasjon for politisk arbeid i forrige uke.

I politikken blåser det friskt når ulike meninger brytes for å finne fram til politiske løsninger. Det kan av og til skape personlige konflikter. Hvis det ender opp i trusler, seksuelle trakasseringer, utestengelser og offentlig skittentøyvask, er det ikke annet en pinlig.

Det fikk hele landets befolkning ta del i lørdag. Selv om alle etter årsmøtet ønsker å slå en strek over det vonde, er det et betimelig spørsmål om de har røsket opp alt med rota? Hvor mye av dette ligger igjen i de lukkede rom?

For Ap er det prisverdig at Ingvild Kjerkol har påtatt seg ryddejobben. Hun nyter stor respekt i alle leire i Ap og på tvers av partiene på Stortinget. Ikke bare for sin politiske teft, men hun evner å sette ned foten om det er nødvendig. Det kan virke som hun har tråkket stortingsrepresentant og partifelle Arild Grande for hardt på foten. De skylder sine velgere å skvære opp.

Det er bare ett år til stortingsvalget, som Ap har satt seg som mål av å vinne. Jonas Gahr Støre er helt avhengig av hele partiet trekker i samme retning hvis de skal sette Erna Solberg (H) på gangen. Velgerflukt er også noe en kan frykte.

Derfor må Ingvild Kjerkol lykkes i sitt prosjekt med å bygge et nytt fylkesparti sammen med blant andre med nestleder Amund Hellesø. Namsosordfører Arnhid Holstad var under debatten innom det alle lokale Ap-politikere mest av alt ønsker Å få være en del av en politisk bevegelse som kan bidra til en ny politisk kurs.

Uansett om Ap framstår med aldri så gode politiske løsninger vil de aldri lykkes om de løfter fram menn som tråkker på unge kvinner. Den tiden er over, ikke bare i Ap, men i alle partier.