«Norsk førjulssesong» kan åpne dørene for Bruvoll & co

NAMDALSAVISA

NAMSOS: En stigende smittetrend i flere land i Europa, deriblant i skinasjoner som Tyskland, Italia og Sverige, har fått alarmklokkene til å ringe i Det internasjonale skiforbundet (FIS). Vegard Ulvang, som er leder for langrennskomiteen i FIS, sier til TV2 at man forbereder seg på at årets sesong blir annerledes. Han mener blant annet at Tour de Ski og verdenscuprenn før nyttår blir vanskelig å gjennomføre, om ikke koronasituasjonen endres til det bedre.

Ifølge Ulvang må utøvere fra sju av de ti beste nasjonene ha mulighet til å stille, hvis det skal kunne gjennomføres verdenscup.

Slik det er i dag, med store deler av Europa farget rødt er det et godt stykke unna at det er mulig.

Hvis situasjonen forblir slik utover høsten, ser Ulvang for seg mange renn på norsk jord.

– Da må man konkurrere lokalt og inviterer gjester hit. Hvis jeg skal gjette på vinteren, så tror jeg vi får se mye skirenn i Norge. Blinkfestivalen og Toppidrettsveka har vist at det er mulig å konkurrere under restriksjoner, sier han til TV2.no.

Ingen ulempe

Ole Jørgen Bruvoll mener en «norsk førjulssesong» med alle de beste på plass, slett ikke trenger være en ulempe for hans del. Snarere tvert i mot.

– Hvis verdenscuprenn blir erstattet med renn på norsk jord, og da med alle landslagsløperne på plass, får vi flere sjanser til å konkurrere mot disse før jul. Og går vi bra der, kan det bli vanskelig å unngå å ta med løpere utenom landslaget når første sjanse kommer, sier Bruvoll.

Før han fortsetter.

– Jeg håper selvsagt at situasjonen rundt koronaen skal normalisere seg, og at blir som før. Men når situasjonen først er slik, så er det ingen ulempe for oss som er bak landslaget at det ikke blir verdenscuprenn før jul. I så fall blir det flere renn med alle med, og da får vi flere sjanser til å gå oss inn (på verdenscuplaget) til renn etter jul, sier han.

I de siste sesongen har det vært veldig vanskelig, nærmest umulig, for løpere utenom landslag å få gå verdenscuprenn før jul.

– Slik det har vært til nå så er det veldig vanskelig for oss som ikke er på landslag å kvalifisere oss til konkurransene i verdenscupen. Før jul er det jo nesten umulig, og det er også vanskelig rett etter jul, sa han til NA da temaet ble bragt på banen under ei samling i Steinkjer tidlig i august.

Årsaken til dette har vært en regel innen norsk langrenn at bare løpere på landslag får plass i verdenscupen før jul. Dette har fått blant andre Bruvolls trener, Kristian Skrødal til å reagere kraftig.

– Det er ikke lett å få plass i verdenscupen når du ikke er på landslag. Først får de (landslagsløperne) klippekort før jul, og gjennom det kvalifiserer de seg til verdenscupen også etter jul. Hvordan skal Ole Jørgen & co da slippe til? sa han til NA nylig.

I det samme intervjuet mente han at det ikke ville bli noen endringer på dette, under en normal sesong.

VM i fare

Ole Jørgen Bruvoll sier imidlertid at han ikke bruker mye energi på å tenke på hvordan sesongen blir.

– Dette er ingen stressfaktor for min del. Jeg skal bare fortsette å trene som normalt, så blir det som det blir. Det er lite jeg får gjort med det uansett, sier 25-åringen.

I vinter skal det i utgangspunktet også være VM i Oberstdorf. Men også dette er i fare, ifølge Ulvang.

– Får ikke folk reist dit, blir det vanskelig å ha VM. Får man reise dit med restriksjoner, så må man tilpasse seg. Det kan være man gjør som i fotball, at det blir skirenn for tomme tribuner, men det blir krevende for arrangør med tanke på økonomi, sier Ulvang til TV2.no.

Men han legger til:

– Men det er mange her som har interesse over at det vil bli gått skirenn i en eller annen form, så man kommer til å strekke seg svært langt for å fått konkurrert.

Han sier til kanalen at det kan være et tiltak å kutte kvoten, slik at færre løpere får gå de ulike konkurransene.