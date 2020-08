Gjensyn med Bjarne Brøndbo i «Hver gang vi møtes»

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Da han var med i den fjerde sesongen av «Hver gang vi møtes» fikk han gode skussmål for sine opptredener. Nå er det klart for et gjensyn med Bjarne Brøndbo i det populære musikkprogrammet på TV 2.

Bakgrunnen for dette er at den kommende sesongen av serien er den tiende i rekken. Derfor markeres det med en litt annerledes variant, kalt «Hver gang vi møtes – jubileum».

Brøndbo forteller at han ser fram til å være med i programmet igjen.

– «Hver gang vi møtes» er et program med stor seeroppslutning. Jeg synes det var meningsfullt å være med forrige gang, og gleder meg til å treffe gjengen som jeg i denne runden skal delta sammen med, sier Brøndbo til Trønder-Avisa.

Programmet har vært en stor suksess for TV 2, og de er glade for å kunne samle mange av artistene som har vært samlet på Vestre Kjærnes gård i Våler nok en gang.

– Det hele startet med et brak i 2012 – med nærmere en million seere og Vinnis tolkning av «Sommerfuggel i vinterland», som ble en superhit. Siden den gang har de til sammen 63 fantastiske artistene vi har blitt bedre kjent med gjennom ni sesonger med «Hver gang vi møtes» både begeistret og beveget tv-seerne. TV 2 er stolte over å ha vært med på å skape ny norsk musikk og nå synes vi det er på sin plass å feire den tiende sesongen av «Hver gang vi møtes» som en skikkelig jubileumssesong, sier Kathrine Haldorsen, programredaktør i TV 2.

Innspillinga er allerede i gang, og blir ferdig i løpet av september. Premieren på den nye sesongen skjer senere i høst.

Disse artistene er klare for jubileet: