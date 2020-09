– Dette er den perfekte fristund

NAMDALSAVISA

SÆVIK GOLFBANE: Hun er en av de mange som bruker mange timer på banen, og som gjerne skulle hatt tid til enda flere.

– Når jeg er her kobler jeg av alt og alle. Da handler det bare om det neste golfslaget, sier hun mens hun gjør seg klar til å slå et nytt slag på banen.

Slaget er ikke som hun ønsker.

– Æsj, dette var dårlig. Men dette er også golf. Det går opp og ned, sier hun og viser med all tydelighet at hun ikke er veldig komfortabel med et dårlig slag.

Da blir smilet atskillig bredere når hun setter innslaget rett i hullet. Etterfulgt av jubel både fra henne og de andre som går i samme gruppe - eller «flighten» som det også heter på golfspråket, denne dagen på Sævik golfbane.

– Det er dette som gjør det så moro. Det svinger, men når du får til noen sånne slag så glemmer du fort de dårlige, sier Ada Rånes.

Trigges av gode slag

Akkurat det mener Arild Opdal er noe av hemmeligheten bak hvorfor golfsporten slår så godt an. Og hvorfor man etter en dårlig golfrunde på de første 90 prosent av hullene, får en ny giv så fremt det siste hullet for dagen går som man ønsker.

– Svaret på hvorfor det fenger meg er egentlig enkelt. Når du har fått til to-tre slag på rappen, da trigger det deg noe voldsomt for å prøve igjen. Og igjen, sier Opdal.

Han tilskrives veldig mye ære for det store aktivitetsnivået som er i Namsos Golfklubb. En titt på aktivitetskalenderen til klubben viser at det bare i september er planlagt 20 felles ulike aktiviteter. Opdal medgir at hans egeninteresse er en årsak til at han er så ivrig på å skape tilbud.

– Jeg har funnet hobbyen i mitt liv, og jeg har så lyst til å dele den med andre. Jeg ønsker så veldig at andre skal oppdage hvilken fin idrett det er. Jeg vil påstå vi har et sosial miljø som er unikt, sier han.

Måtte gi seg

Han er slett ingen nybegynner på golfbanen. Faktisk var han tidlig ute med å ta det grønne kortet da golfsporten var i sin spede begynnelse i Namsos, sist på 1990-tallet.

– En kompis av meg spurte om jeg ville være med på et golfkurs. Det var litt spesielt, for tanken på å spille golf hadde aldri slått meg. Samtidig reiste jeg mye gjennom jobb, jeg hadde verv i idrettslaget og var trener. Men jeg hadde ikke en hobby som var min, sier han.

Men han fikk fort en hobby. For han ble bitt av basillen. Med en gang.

– Jeg ble trigget fra dag en. Jeg spilte veldig mye golf i 1999, i 2000 og det halve året i 2001. Det tok all min tid. Jeg spilte golf før jobb og etter at barna hadde lagt seg på kvelden.

Samtidig var han nestformann i Spillum IL og var fotballtrener og engasjert i barnas aktiviteter. Det ble knapt med tid.

– Golfen tok for mye av min tid. Jeg måte ta et valg, for jeg ville jo stille opp for barna. Derfor satte jeg golfsettet innerst i skapet, og bestemte meg for at det ikke skulle røres før Merete ble konfirmert.

Birkebeiner

Merete, som er altså er hans datter, fylte 23 år tirsdag. Litt enkel matematikk forteller at siden Opdal satte golfsettet på vent i 2001, så ble det nærmere 10 år før det kunne røres igjen. For Opdal holdt ord. Men fikk han abstinenser?

– Egentlig ikke. Jeg klarte å distansere meg fra golfsporten. Jeg hadde jo verv jeg var opptatt med. Jeg begynte også å sykle litt og var med i Birken. Det var artig det, men det fenget meg ikke på samme måte som golfen, sier han.

For nå handler det igjen om golf. Det valget var enkelt.

– Når man bikker 50+ så er det fint å ha en idrett som jeg kan holde på med en stund. For meg passer golf perfekt. Det er så mye, men noe av det fineste er å gå helt alene en morgen i duggvått gress på Sævik og slå noen slag, mens jeg bare har selskap av en elg eller hører noe fuglekvitter. Det er magisk, rett og slett, beskriver Opdal.

Fristund

Også Ada Rånes trekker fram golf som en perfekt fristund.

– Jeg har fem barn, og det kan til tider være ganske så hektisk. Da er det godt å komme hit og bare roe ned og slå noen slag. Det er en fristund. Jeg liker stillheten, sier hun.

Hun begynte å spille golf i 2015, og gjorde raskt store framskritt. I golfmiljøet blir hennes slagstyrke trukket fram av flere.

– Ada har et talent, hun slår jo omtrent like langt som gutta. Hun kunne gjerne hatt utslag fra der vi kara spiller fra, sier Opdal.

Ada er imidlertid ikke bare en person som spiller for moro skyld. Hun har et konkurranseinstinkt.

– Ja, jeg liker konkurransen. Det må være litt «challenge». Det trigger meg, sier hun og ler.

Dugnadsånden



Arild Opdal trigges av gode slag, men like mye av den sosiale biten. Og det gleder han stort når nye personer oppdager golf.

– Selve spillet er en ting, men den andre biten, som handler om det sosiale, teller også mye for meg. Jeg er en sosial person. Det er uvurderlig.

– Så dette er di syforening?

– Ja, men det er lite sladder her, sier han og ler.

– Men samholdet og det å kunne være med å drifte en klubb der alt er dugnadsbasert gjør godt. Jeg liker dugnad og jeg liker samholdet. Jeg får alt dette i golfsporten, sier Opdal.

Før han legger til:

– Jeg er stolt av at vi har en slik parkbane midt i Namsos. Jeg ønsker at flest mulig skal komme å se den.

For nå er golf for alle.

– Ja, det er det virkelig. Omdømmet til golf er helt annerledes nå enn da jeg startet. Da var jo golf noe som var fremmedartet, og som jeg følte ikke hørte heim i Namdalen.

– Det har endret seg?

– Uten tvil. Golf er for alle. Det er bare å komme og prøve!