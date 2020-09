Landets største skifest for ungdom i fare

NAMDALSAVISA

STEINKJER: – Akkurat nå er det veldig usikkert om - og i så fall hvordan - vinterens største renn for 15- og 16-åringene skal gjennomføres.

Det sier leder i langrennskomiteen i Nord-Trøndelag skikrets, Mari Ann Landsem Melhus på spørsmål om hun tror det er gjennomførbart å arrangere Hovedlandsrennet kommende vintersesong.

– Kan vi få en vinter uten Hovedlandsrenn?

– Ja, det er fullt mulig at vi ikke kan arrangere i vinter. Og dersom rennet arrangeres, er det i alle fall sikkert at rennhelga blir annerledes enn det vi er vant med fra før. I vinter får vi ikke den skifesten med flere tusen deltakere og publikummere som vi tradisjonelt har, slår hun fast.

Ungdommenes skifest

Hovedlandsrennet er vintersesongens store høydepunkt for 15- og 16-åringer. Hver sesong samler rennet over 1.000 utøvere fra hele landet.

Legger man til foresatte, støtteapparat og publikum huser skifesten trolig et sted rundt 3.000 mennesker hvert år. I 2021 er planen at skifesten arrangeres 25-28. februar IL, i Holmenkollen og Midstubakken som arena.

Senest mandag kveld var Landsem Melhus og flere andre skiledere i møte med Skiforbundet, hvor temaet for kvelden var gjennomføringen av nettopp større skirenn.

– Det kom mange forslag for hvordan vi kan arrangere, blant annet å dele Hovedlandsrennet opp i puljer, ta rennet over flere helger eller å kun avholde regionale mesterskap. Å arrangere ei helg for 15-åringene og ei annen for 16-åringene ble også nevnt. Akkurat nå vet vi ikke hva vi lander på, og det jobbes ut i fra ideer for å få gjennomført, sier hun.

Skeptisk til kvalifisering

Regionale kvalifiseringsløp til Hovedlandsrennet var også ett forslag som ble evnt. Landsem Melhus stiller seg skeptisk til den ideen.

– Selv ønsker jeg at andre muligheter blir sett på før man begynner med kvalifisering så langt ned i årsklassene. Jeg mener at flest mulig skal få delta og at en slik løsning hadde vært uheldig, sier langrennskomitelederen og legger til:

- Med en sånn løsning vil vi også få problemer med uttakene og hvordan skal vi fordele plassene. Oslo-kretsen har 50 prosent av løperne, mens andre kretser har bare noen få. I tillegg mener jeg da at det blir feil å kalle rennet for et «Hovedlandsrenn», sier hun.

Må tenke helt nytt

Selv om mye er usikkert, er Landsem Melhus imidlertid krystallklar på at årets vintersesong virkelig byr opp til et ski-Norge som er nødt til å tenke i nye baner.

– Vi ønsker selvfølgelig at flest mulig skal få gå skirenn i vinter, og da kreves det at vi må tenke helt nytt og være kreative. Jeg tror både folk, vi i skiforbundet og egentlig alle i langrennsmiljøet, nå spekulerer i hvordan vinteren blir, sier hun og anslår at forbundet langt på veg har staket ut en retning for sesongen før høstmøtet i begynnelsen av oktober.

Og dersom det ikke blir Hovedlandsrenn i vinter, mener langrennskomitelederen at det blir andre høydepunkter å se fram til.

– Kanskje viser det seg at årets vintersesong er best egna for å ha større regionale renn og dertil kåre regionale mestere? I tillegg har de beste 15- og 16-åringene ungdom-stafetten i Holmenkollen å se fram til, og vil samles der. Jeg har troen på en bra vinter, avslutter Landsem Melhus.

Spår «annerledes-vinter» også for juniorene

Etter alle solemerker går også landets junior-løpere en utradisjonell vinter i møte. Norgescuprennene deres samler i likhet med Hovedlandsrennet bortimot tusen utøvere og tilhørende flere hundre i ulike støtteapparat.

– Det blir veldig spennende å se hva skjer fremover og hvordan vintersesongen blir. Norgescupen for junior samler også utrolig mange mennesker på en arena, og ofte blir man omtrent «stående opp på hverandre» , sier Ketil Fiskvik.

Fiskvik er medlem i langrennskomitéen i Nord-Trøndelag skikrets og har i flere år hatt en viktig rolle for Norgescup junior-planlegginga.

– Det kan godt hende at Norgescupen deles opp, eller arrangeres i mindre regional skala, slik som foreslått med Hovedlandsrennet. Men dette blir bare spekulasjoner og jeg tørr ikke å spå noe som helst, sier Fiskvik og legger til:

– Men jeg blir ikke overrasket dersom Norgescuprennene ikke kan gjennomføres slik som tidligere. Men det er ekspertenes jobb å ta disse vurderingene.

Uansett hva som skjer med vinterens renn garanterer Fiskvik at skiløperne kan se frem mot vinteren.

– Skirenn blir det garantert, men det gjenstår som nevnt å se i hvilket format det blir. Selv om langrenn er en uteidrett samler det masse folk.