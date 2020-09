Ta foreldrene på alvor

«Det blir for enkelt å skylde på koronasituasjon.»

NAMDALSAVISA

Hvorfor har Namsos kommune et trafikksikkerhetsutvalg hvis de ikke makter å ta innbyggerne på alvor? Dette spørsmålet bør den politiske ledelsen stille seg. Mener de at dette er et viktig utvalg, bør de handle deretter.

Bakgrunn for at vi stiller spørsmålet er etter reportasjen i NA om bekymrede foreldre ved den kommunale barnehagen på Svea. De har over lang tid vært opptatt av trafikksikkerheten, og gitt det tilkjenne.

I hovedsak dreier det seg om manglende parkeringsmuligheter, smal veg og høy hastighet fra forbipasserende bilister. Leder Cecilie Strøm Kirknes i foreldreutvalget ved Spillum barnehage sier til NA at det er ren flaks at det ikke har vært noen ulykker ved barnehagen.

Vi sitter ikke inne med samme fagkunnskap som alle som sitter i trafikksikkerhetsutvalget. Det er bredt sammensatt av personer som til enhver tid skal være i stand til å analysere og eventuelt iverksette eller foreslå tiltak for å bedre sikkerheten blant annet for myke trafikanter, ikke minst for barn og unge.

Det som er bekymringsfullt og særdeles kritikkverdig i denne saken, er at Namsos kommune eller trafikksikkerhetsutvalget ikke har tatt foreldrene på alvor. De har ikke besvart flere henvendelser og har brukt måneder på å foreta en befaring. Hvorfor må en kunne spørre?

Det blir for enkelt å skylde på koronasituasjon, for samfunnet har ikke stoppet helt opp av den grunn. Medlemmer i utvalget bør ha det i ryggmargen og rykke ut når blålysene blinker. Når foreldre er bekymret for sine barn.