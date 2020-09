NAMDALSAVISA

NAMSOS: Meldinga om røykutvikling kom like etter klokka 11.30 tirsdag formiddag.

Ifølge politiet er det ting som tyder på at selve branntilløpet var i et elektrisk anlegg, og at strømmen dermed ble tatt i løpet av bergingsarbeidet.

Alle involverte ble evakuert, og to personer ble sendt til helsesjekk etter å ha pustet inn røyk.

Brannmannskapene har kontroll på situasjonen.