Aage lover champagne og hårklipp når grensa åpner

GÄDDEDE/NAMSOS: – Jeg ikke klipt håret siden i januar, men nå kan det fort bli både champagne og frisørtime lørdag morgen, sier en lattermild, men også litt forventningsfull Aage Dahl på Gäddede.

For Aage og kona Eva som bor i Gäddede har det vært noen fryktelig lange måneder uten nærkontakt med familie og venner, og namdalinger på helgetur og helgehandel.

– Det er har rett og slett vært forferdelig kjedelig, vi er jo vant med at det hver helg fra sent torsdag til søndag er fullt av folk, nå har det vært helt tyst i mange måneder, sier han.

Svart på hvitt

Da meldinga fra Sveriges radio kom 27. august – om at grensa mot Norge kunne åpnes, sett med svenske øyne – dagen før han fylte 69 år, håpet han at norske myndigheter kunne åpne allerede da.

– Men vi har blitt så skuffet gang på gang, så jeg tør ikke håpe på noe som helst før jeg ser det svart på hvitt, sier han.

Ifølge Sveriges radio var status for Jämtland i forrige uke at smittenivået var synkende, med færre enn 20 koronasyke innbyggere per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Tallet er nå ifølge Folkehelseinstituttet på 10,7 per 100.000. Det gir i utgangspunktet länet (fylket) gul status.

Kriterier for å unntas karanteneplikten Kilde: Folkehelseinstituttet Røde land/soner = høyt smittepress og karantene påkrevet ved innreise til Norge.

Gule land/soner = økt risiko, karantene ikke påkrevet ved innreise til Norge.

Færre enn 20 bekreftede tilfeller per 100 000 innbygger siste to uker (14-dagers insidens).

Færre enn 5 % positive prøver i gjennomsnitt de siste to ukene.

Sverige, Danmark og Finland vurderes på regionalt nivå.

Øvrige EU/EØS/Schengen-land vurderes på nasjonalt nivå.

Det generelle rådet er fortsatt å begrense utenlandsreiser, også til gule land/soner.

– Hvordan har koronavåren og -sommeren vært?

– Påska var spesielt ille, fra yrende folkeliv i 2019 til at vi i år kunne rusle midt i vegen, ikke en bil, og ikke et menneske. Vi har hatt fjellet og innsjøene for oss selv. sier han.

– Har det vært ensomt?

– Vi har jo hus og stor tomt, så vi har litt å pusle med, men vi savner nærkontakten med familie og venner, sier han

Følger anbefalinger

De siste anbefalingene – 1. september – fra Folkehelseinstituttet (FHI) er å oppheve innreisekarantene for flere svenske regioner anbefales også fjernet. Det gjelder Örebro, Gotland, Värmland, Västernorrland, Jämtland og Västerbotten.

– De siste ukene har det vært en betydelig nedgang i insidens i disse regionene, heter det i anbefalinga fra FHI.

Region Sjælland i Danmark har også hatt en nedadgående trend i smittetall, og FHI anbefaler at innreisekarantene også her blir fjernet.

Under regjeringas pressekonferanse omkring covid-19 tirsdag ettermiddag sa statsråd Bent Høie at de vanligvis følger FHIs anbefalinger.

FHI anbefaler å fjerne innreisekarantene for Jämtland Folkehelseinstituttet anbefaler å fjerne innreisekarantenen for Jämtland fra og med midnatt natt til lørdag.

– Vi skal behandle anbefalinga i løpet av uka, og i så fall vil de nye reiserådene tre i kraft fra lørdag 5. september, sa Høie.

Helseministeren tilføyde at han er svært glad for den positive utviklingen med tanke på koronasmitte i flere regioner i Sverige.

– Men det generelle rådet er fortsatt å begrense reiser så fremt de ikke er helt nødvendige, sa statsråden.

Gleder seg

Dahl sier at det føles nesten litt «urettferdig» at Gäddede, som ikke har hatt koronasmitte i det han beskriver som mange mils omkrets, blir behandlet på lik linje med andre deler av Sverige og Jämtlands län.

– Her er ingen syke, og koronasmitte er noe vi hører om på radio og TV. Selvsagt skal og må det være strenge regler for å unngå spredning, men jeg må innrømme at jeg har tenkt at det er veldig strengt med karanteneplikt for å krysse grensa, når Gäddede på mange vis nærmest er en del av Namdalen, sier han.

Covid-19 Jämtland kilde: regionjh.se Prøver tatt siden start: 22. 653

Verifisert smittede siden start: 1.190

Smittede innlagt sykehus nå: 0

Smittede Strømsund kommune siden start: 19

– Blir det tur til Namsos og Bangsund når karanteneplikten er opphevet?

– Jeg står ikke på grensa fredag kveld, ler han.

– Vi regner med at det blir kø fra Namdalen mot grensa lørdag morgen – og hjertelig velkomne skal alle være. Vi gleder oss i alle fall stort til at livet blir litt mer normalt igjen, sier Aage Dahl.

Grensen mot Jämtland åpner i såfall klokka 00.00.00 lørdag 5. september.