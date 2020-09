Her er sykefraværet lavest i Trøndelag

NAMDALSAVISA

RØYRVIK: Tallene viser at fjellkommunen har et sykefravær på 3,1 prosent. Nærmest er Røros med 4,5 prosent og Namsskogan med 4,6 prosent.

Kommunene med høyest sykefravær er Meråker (8,1 prosent), Frosta (7,5 prosent) og Høylandet (7,4 prosent).

I bykommunene er tallene slik:

Trondheim 4,8 prosent

Steinkjer 6,3 prosent

Stjørdal 6,1 prosent

Levanger 5,0 prosent

Verdal 5,5 prosent

Namsos 5,9 prosent

– Ingen overraskelse

Ifølge Nav Trøndelag endte sykefraværet i Trøndelag på 5,3 prosent ved utgangen av 2. kvartal. Dette er 0,3 prosentpoeng mer enn på samme tid i fjor.

– Sett i lys av koronapandemien, er det ingen overraskelse at sykefraværet har økt. Samtidig har vi erfart at smittevernstiltakene har ført til mindre sykdom generelt, slik at økninga er mindre enn fryktet, sier Bente Wold Wigum, direktør i Nav Trøndelag , i ei pressemelding.

Sykefraværet 2. kvartal innebærer 598.513 tapte dagsverk i Trøndelag. Dette er 26.898 flere tapte dagsverk enn i samme periode i fjor.

Påvirket av smitteverntiltak

Fordelt på bransjer, var sykefraværet høyest innenfor helse- og sosialtjenester, med 7,5 prosent. Deretter følger transport og lagring, og forretningsmessig tjenesteyting, som hver hadde 6,5 prosent sykefravær. Størst økning i sykefraværet var det innenfor overnatting og serveringsvirksomhet, som gikk opp fra 4,6 prosent i 2. kvartal 2019 til 5,7 prosent sykefravær 2. kvartal i år.

Ser vi på yrkesgrupper er det personer med yrker innen salg og service som har høyest fravær, med 7,5 prosent, etterfulgt av renholdere og hjelpearbeidere, med 7 prosent. Innenfor sistnevnte yrkesgruppe har fraværet økt med over 17 prosent siden i fjor.

– De næringene og yrkesgruppene som har hatt størst økning i sykefraværet, er også blant dem som er hardest rammet av myndighetenes smittevernstiltak. For disse er det ikke nødvendigvis slik at en er så syk at en ikke klarer å jobbe, men at smittevernhensyn tilsier at en ikke kan løse oppgavene sine på vanlig måte, eller på hjemmekontor, sier Wigum.

Høyest sykefravær blant de eldste

I aldersgruppene under 30 år har sykefraværet gått ned det siste året, mens det øker i aldersgruppene over. Sykefraværet er høyest i aldergruppa 60-64 år med 7,6 prosent, mens det økte mest blant personer i alderen 50-59 år. I sistnevnte aldersgruppe er sykefraværet på 6,5 prosent, mot 5,9 prosent samme periode i fjor – en økning på 11,6 prosent.