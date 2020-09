NAMDALSAVISA

GRONG: – Det ser nesten skummelt bra ut. Jeg føler meg trygg på at vi er i toppen av 1. divisjon om ett eller to år, sier Synnøve Gjertsås.

Hun var med og spilte Lierne opp i eliteserien, og etter ett år på det øverste nivå i norsk volleyball med moderklubben, spilte hun for NTNUI i eliteserien sist sesong.

Da Snåsa ga fra seg 1. divisjonsplassen i vår og ga den til Lierne, var vegen tilbake til et comeback i Lierne-trøya veldig kort for Gjertsås. Og det er slett ikke på grunn av at hun har senket sine ambisjoner at hun går fra NTNUI til Lierne, snarere tvert i mot.

– Jeg vil være med på det som skjer rundt samlinga om ett lag. Jeg tror dette kan være starten på et nytt eventyr, sier hun.

Slik spilles 1. divisjon 1. divisjon for kvinner består av ni lag. Lierne, BK Tromsø 2, BSI, Koll 2 , NTNUI, OSI, Sandnes, TIF VIking 2, Topp Volley Norge 2. Vinneren av 1. divisjon rykker opp i eliteserien. Lagene som blir nummer to og tre, spiller kvalifisering om en ledig plass i eliteserien mot laget som blir nest sist i eliteserien. Seriestart er 3. oktober. Dette er Liernes fem første kamper: 3. oktober: Sandnes (h) 10. oktober: OSI (b) 11. oktober: Koll 2 (b) 7. november Koll 2 (h) 15. november: OSI (h) Siste serierunde er 13. mars. Sa har Lierne hjemmekamp mot BSI, laget som Kjersti Kvetangen fra Lierne spilte for i mange sesonger.





Uslepne diamanter

Lierne spilte i eliteserien i 2018-2019-sesongen, med et lag der alle spillerne så nær som en var fra Lierne.

Når Sandnes kommer til Liernehallen for å spille høstens første seriekamp i 1. divisjon om nøyaktig én måned, vil mannskapet som trenerne John Arne Vestnor og Morten Fjerstad mønstrer bestå av spillere fra tre klubber; Snåsa, Grong og Lierne.

En klar styrke, mener Synnøve Gjertsås.

– Det er så mange unge, lovende spillere i de tre klubbene, at det bare må bli bra.

Hun medgir at hun flere ganger på trening tenker over det gode nivået.

– Det er flere uslepne diamanter på volleyballbanen her, er det ikke det det heter? spør hun med et smil.

– Men det er virkelig mye talent i gruppa. Og de er så unge og allerede så gode. Det er slik at jeg når vi spiller match og deler opp etter alder, så blir jeg på gammellaget. Og egentlig er jeg jo ikke sååå gammel, sier hun og ler.

Synnøve er for øvrig født i 1999.

Selv om det nå blir spillere fra tre lag, så blir det mange kjenninger fra laget som var i eliteserien for to sesonger siden.

– Over halvparten av elitetroppen blir med, og når vi i tillegg får de gode spillerne utenom som spilte på Lierne i fjor, samt spillere fra Snåsa og Grong, ja, så må det blir bra.

Mange på trening

Laget veksler på å trene i Gronghallen og i Liernehallen. Onsdagene møtes spillerne på trening i Gronghallen. I helgene er det Liernehallen som er arena. I tillegg har de fleste spillerne mange felles økter på Grong vgs på dagtid.

Nettopp den tøffe kampen om plassene på laget er en årsak til at Gjertsås tror nivået blir høyt.

– Spillerne vil vise seg fram på trening, og innsatsen blir deretter. Det at det er hard kamp om plasser på laget vil løfte nivået.

Dette liker den ambisiøse 21-åringen veldig godt.

– Jeg kjenner jeg gleder meg til hver gang jeg skal på trening. Det er et godt tegn.

At hun ser fram til treningene viser det faktum at hun denne onsdagskvelden kjørte fra Trondheim til Gronghallen, og returnerte til Trondheim etter treninga. Med seg i bilen hadde hun Nora Valfridsson og Kine Gjertsås, som begge studerer i Levanger.

At det er spillere fra tre lag som tidligere har vært konkurrenter, som nå skal samarbeide, mener hun er helt uproblematisk.

– Det har jo vært pratet lenge om at det skulle bli slik. Nå kjennes det ut som vi er ei samlet gruppe. Vi er trygge på hverandre. Jo, dette kommer til å bli veldig bra, sier Synnøve Gjertsås.