Blod i trusa

Ikke spesielt kjært barn, men likevel mange navn. Lite snakket om tross at dette er noe som før eller siden rammer cirka halvparten av jordas befolkning, hver måned, gjennomsnittlig over en periode på 40 år av livet.

Vi snakker om menstruasjon/mensen!

Basics

Ordet menstruasjon kommer fra latin og betyr månedlig. I Norge ligger debutalderen på mellom 9 og 18 år, og kommer i forbindelse med puberteten. Da begynner eggstokkene å frigjøre (som regel) ett egg per måned, som vandrer ned egglederen og ned til livmoren. Samtidig forbereder livmoren seg på besøk og gjør det så hyggelig som mulig ved å lage en indre foring av næringsfullt blod og vev.

Eggløsningen skjer cirka to uker før mensen og varer vanligvis i 3–7 dager. Hvis egget blir befruktet med en sædcelle, vil det feste seg til den myke foringen og bruke av dette blodet og vevet til å utvikle seg til et foster. Som regel blir ikke egget befruktet og da mister livmoren all motivasjon til å være vertinne, ikke bare for egget, men for hele garnityren. Dermed utstøtes egg og slimhinne, gjennom livmorhalsen og ut skjeden. Det er dette som er menstruasjonsblødningen, med et volum på mellom 10 og 80 milliliter pr periode.

Litt historie

I dag får de fleste norske barn undervisning om mensen og pubertet i 5. klasse, slik har det ikke alltid vært. I tidligere tider kunne mensen skape skrekk og forvirring når den første blødningen kom, fordi man ofte visste lite om hva menstruasjon var. Bind, tamponger og menskopp fantes ikke og blodet fikk renne fritt og tørke inn nedover beina, i kjolen eller dryppe på gulvet. På 1800-tallet ble tøykluter vanligere. Det var mye styr med å håndtere blødningene, vask av klær og kluter. Men også stolthet og glede over å ha blitt voksen.

På 1800-tallet ble ofte menstruasjon sett på som sykdom. Den normale menstruasjonen eksisterte nærmest ikke. Blødningen skulle komme på måneden, dagen og på timen. Mange mente også at en normal mens skulle være smertefri, dermed ble diverse behandlinger utført på det vi i dag vet er helt normale ting som blødningsmønster, mengde eller smerter. Eksempelvis kunne man bruke blodigler på livmorhalsen mot mensplager.

I 1827 ble det kvinnelige egget oppdaget, men det var ikke før tidlig på 1900-tallet at man forsto at i tillegg til å produsere egg, så skiller eggstokkene ut hormoner som regulerer menstruasjonssyklusen.

Verden over

Over 500 millioner av verdens menstruerende befolkning mangler trygge toaletter, sanitærprodukter og mulighet til hygiene når de har mensen, ifølge Verdensbanken. Portforbud og utrygghet gjør også at vannhenting og dobesøk kan være farlig. I humanitære kriser øker risikoen for seksuell vold og utnyttelse hvor særlig kvinner og jenter er utsatt. Fellestoaletter blir oppgitt å være blant de mest utrygge stedene i en flyktningeleir.

I flere land snakkes det ikke om mensen, noe som gjør at mange blir redde og usikre på hvordan de skal håndtere det når det kommer. Uvitenhet gjør at skitne filler blir brukt, noe som kan føre til infeksjon.

I flere land sees jenter og kvinner med mensen på som urene, og dermed kan de ikke være en del av samfunnet når de menstruerer. I Nepal er det for eksempel egne mensenhytter hvor de som menstruerer må bo under hele perioden. Flere steder uteblir elever fra skolen når de har mensen. Dette er anslått til å utgjøre hele tjue prosent av et skoleår.

Mensen, fortsatt rimelig tabu

Da det i 2019 endelig skulle komme en emoji for mensen, var det forslaget som fikk flest stemmer en truse med bloddråper. Dette ble for drøyt for emoji-firmaet og resultatet er at en enkelt bloddråpe ble symbolet for mensen. Når vestlige kommersielle firmaer ikke tåler mer enn en dråpe blod, sier det seg selv at mensen fortsatt er et tabu.

Mensen må normaliseres og snakkes om globalt, slik at unge stiller forberedt når den melder seg og slik at alle får mulighet til å håndtere mensen på en trygg og verdig måte. Vi bør egentlig tenker mer som Sri Lanka, hvor er det tradisjon å feire den første menstruasjonen. Hinduene ser nemlig på første menstruasjon som et positivt aspekt ved livet.