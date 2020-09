Noah (14) tatt ut til ny satsing

NAMDALSAVISA

NAMSOS: 14-åringen møter fredag ettermiddag til samling i Trondheim, den første i sitt slag som del av satsinga på regionlag i svømming.

– Jeg er veldig spent på hvordan dette blir. Det er jo nytt for meg, sier unggutten etter å ha gjennomført morgenøkta i Oasen fredag morgen.

Halve Norge

Det er ikke bare for Noah dette er nytt. Også for resten av Svømme-Norge er regionsamlingene nye. Svømmeforbundet ønsker å gi flere utøvere på ungdoms- og juniornivå et økt sportslig tilbud, og de har på bakgrunn av dette opprettet fire regionlag. Dette er for utøvere som er på nivået bak juniorlandslaget.

«Målet med regionslag er å samle juniorsvømmere i hver region for å inspirere, utdanne, og matche flere av de unge lovende utøvere som har prestasjonsnivå under landslagskravene.», skriver forbundet på sine nettsider om intensjonen bak de nyopprettede lagene.

Det er fire regionlag; Øst, Vest, Sør og Nord. Det sistnevnte favner svømmere fra omtrent halve Norge, da det er alle fylker fra Møre og Romsdal og nordover.

Noah Laugen er én av ni svømmere om er tatt ut i Utviklingsgruppa i Region Nord, og den eneste fra Trøndelag. Han er også eneste trønder når man ser både Utviklingsgruppa, som er for aldersgruppa 2005–2007/2008) og Juniorgruppa (Gutter 03/04–Jenter 04–06) –under ett.

Regionlagene skal ha fire samlinger i løpet av det kommende året. Den første samlinga er altså i Trondheim i helga. Dit reiser 14-åringen fra Namsos med mange sommerfugler i magen.

– Jeg kjenner ikke noen av de andre som er med på laget, så det blir litt spesielt, medgir han.

At det blir mye trening på samlingene synes han er helt greit. For 14-åringen er vant til å trene mye.

– Vi har sju–åtte fellestreninger for uka. Det synes jeg er bra, for jeg liker å trene mye, sier han som også har spilt litt fotball, men som sier at svømminga er førsteidretten.

– Hvilke øvelser liker du best?

– Jeg liker de litt lengre øvelsene. 1.500 meter, 800 meter og 400 meter, sier han.





Bra for klubben

Trener Torkild Berntsen Due Tvete er naturlig nok godt fornøyd med at Namsos Svømmeklubb har en utøver på regionlaget.

– Det er selvsagt bra for Noah selv å bli tatt ut, men det er også bra for klubben. Nå får vi impulser også fra hva som skjer på det nivået, sier han.

Som trener vil han få tilbud om å være med på et par av samlingene med regionlaget.

Svømmeforbundet har også en klar tanke bak dette.

«Ved å samle flere juniorsvømmerne ønsker vi i NSF å bidra til å påvirke kultur, holdninger, verdier og forståelse av hva som kreves for å videreutvikle prestasjonskulturen til flere svømmere og klubber.», skriver forbundet.

Norges Svømmeforbund har for øvrig engasjert to trenere for hvert regionlag.