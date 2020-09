Sjelden skade setter Ingrid (17) på sidelinja

NAMDALSAVISA

GRONG: For på trening sist uke var uhellet ute for 17-åringen. For da hun skulle blokke ned en ball ble det et lite sammenstøt med ei lagvenninne, og hun kjente med én gang at det gjorde vondt i venstre tommel.

– Først trodde jeg det var snakk om en vanlig forstuing, så jeg iset det bare ned og trodde det ville gå over. Men det var ikke så enkelt nei, sier hun mens hun sitter på sidelinja og følger treninga som lagvenninnene i det nye 1. divisjonslaget i namdalsk volleyball gjennomfører i Gronghallen onsdag kveld.

For det hun trodde var ei vanlig forstuing viste seg å være brudd i venstre tommel. Men ikke et helt vanlig brudd.

– Ei sene hadde også gått av, og tatt med seg en bit fra beinet. Det var litt komplisert, forklarer Ravlo.

Hun ble gipset, men gipsen skal av allerede nå når ti dager har gått. Men om gipsen blir fjernet, så blir det lenge til hun kan bruka arma.

– Nå skal jeg bruke ei skinne i fem uker framover. Jeg har fått beskjed om at jeg ikke skal være i fysisk aktivitet på nærmere ti uker, sier hun.

– Det er lenge...?

– Ja, men jeg skal komme sterkt tilbake etter jul. Jeg er veldig motivert for å bli med på dette, sier hun som var kaptein på Grongs unge 2. divisjonslag sist vinter, som hadde et mål om å kjempe om de edle metallene under NM for U17-lag som skulle vært arrangert i Stavanger om tre uker.

Men aldri så galt at det ikke er godt for noe. For det nevnte UM ble for kort tid tilbake avlyst.

Nå mister jentene gullsjansen I hele fjorårssesongen jobbet Grong-jentene for NM-suksess. Nå får ikke jentene sjansen til å kjempe om å bli norsk mester i høst.

– Det er selvsagt synd for de andre spillerne, men det ble jo en lettelse for meg. Det hadde vært ekstra surt og gått glipp av også NM, smiler hun.