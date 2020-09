NAMDALSAVISA

Da jeg var yngre, var jeg fryktelig sjalu på de barna som måtte ta buss til skolen. Som fikk sitte å se ut av vindusruta på åkrene som fløy forbi, prate med de andre, kanskje rekke å spise de siste bitene av brødskiva med leverpostei. Selv er jeg vokst opp i gåavstand til barneskolen, og hver morgen enten gikk eller syklet jeg ned den lange bakken fra huset vårt og brukte knapt fem minutter på å komme meg til klasserommet, men hjemover igjen, det var da det tok tid. Alle i klassen – ja, alle på skolen – visste om denne bakken vår. Det var som om det gikk et unisont stønn gjennom klasserommet hver gang vi skulle ha turdag på Leksås. «Må vi det? Igjen?!» Og selv om mamma og pappa prøvde å forklare meg hvor sunt det var å gå opp bakken hver dag, var ikke 10 år gamle Ingvild overbevist.

Skoleveien var ekstra lang hvis sekken var full av nye bøker. Jeg husker med gru tilbake på de første dagene hvert skoleår hvor lærerne stablet pulten vår full og det bars hjem med blytung sekk for å finne fram bokbind vi skulle ta på. Hvordan hadde den veldig lange bakken hjem blitt enda lengre? Jeg husker at jeg pleide å bruke to traktorveier på sidene som holdepunkter, at jeg kunne ha dem som små delmål. Hvis jeg klarte å komme meg opp til den ene traktorveien, var jeg nesten halvveis. Da var det ikke så langt til den andre. Og da vi ble tenåringer, måtte vi forte oss hjem for å se gårsdagens episode av Home and Away. Den startet halv tre, og jeg kan fortsatt se for meg lillesøster som kom med det geniale forslaget at en av oss kunne gå fortest opp bakken for å skru på TV-en og gjøre den klar. For hvis vi ikke fikk sett denne reprisen fra dagen før, gikk vi glipp av verdifull handling, og det fantes jo ikke noe nett-TV den gangen (ja – jeg er faktisk født på 90-tallet!).

Andre ganger var bakken så lang at vi var nødt til å stoppe opp, spise, sjekke i sekken om vi hadde fått med oss ukeplanen, eller så måtte vi ut i grøfta, forsvinne inn i bringebærbuskene for å gå på do. Noe vi hadde glemt da vi løp mot sykkelstativet da det ringte ut etter siste time. Andre ganger kunne jeg skru på musikken på Sony Ericsson-mobilen min, legge den inntil øret hvis jeg hadde glemt hodetelefonene og smile stolt fordi jeg endelig hadde fått noen nye sanger overført via Bluetooth. Det var tider!

Det var heldigvis ikke bare meg og lillesøster. Nabobarna sluttet seg etterhvert til klanen vår om å bestige Leksåsbakken hver dag etter skolen. Noen ganger hendte det at vi ganske flaue plasserte syklene nederst i bakken og gikk opp i stedet for. Og på høsten og vinteren jublet vi høyt hvis vi fikk skyss av naboen, for da kunne vi suse oppover den kjempelange bakken og var hjemme lenge før gårsdagens episode av Home and Away startet. Da fikk jeg og lillesøster massevis av tid til å varme opp toastjernet og spre benken full av brødskiver, ost og pizzakrydder.

Men det er noe fascinerende med konseptet skolevei. I voksen alder klarer jeg ikke å la være å le av tanken på at jeg kunne fly nedover bakken på sykkel uten å bremse, være framme på skolen i løpet av tre og et halvt minutt (jeg tok faktisk tiden en gang), men hjemover gikk det så tregt. Det var jo så mange ting å legge merke til! En gang ble jeg og lillesøster stående på brua og gikk fram og tilbake for å sjekke om vi kunne se bunnen av elva hele vegen over. Vi hadde hørt en historie om at det lå en hvit Nokia på bunnen av Namsen, og denne dagen skinte sola fra klar himmel over hele Grong, og hvis vi var ordentlig nøye med å synfare hele elvebredden, fikk vi kanskje øye på mobilen? Og det var ingen bekymrede foreldre som ringte på smarttelefoner som ikke fantes på den tiden. Vi fantaserte om hvem som hadde vært så uheldig og mistet mobilen sin stakkars, og hvordan vi skulle ha fått den opp igjen.

Og alle ha det-seansene med de andre barna på skoleveien. Opphopninger av sykler i veikryss, diskusjoner som omhandlet høyst aktuelle problemstillinger. «Kom pizzadagen på onsdag til å bli noe av? Hvem var ordenselever neste uke? Det skulle vi få vite i morgen, for ukeplanen hadde ikke blitt levert ut ennå. Og må vi ha fiskekaker i dag? Ble hun sur fordi jeg tegnet i boka hennes med tusj så hun ikke får hvisket det vekk? Hva hvis det hadde blitt bygget en heis oppover bakken? En sånn heis som finnes i skisenteret? Det har vel kommunen råd til?»

Kanskje det var like greit at bakken var så lang, så rakk jeg i hvert fall å gruble meg ferdig før jeg skulle hjem for å spise fiskekaker.