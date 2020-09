Stjernevokalister skal løfte storbandkonsert til nye høyder

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Det er store navn som blir med som gjester når Namdal Storband endelig får mulighet til å gjennomføre den planlagte Chicago-tributen. Storbandets musikalske leder Øyvind Nordstrand gleder seg om mulig enda mer til prosjektet, nå som både Adrian Jørgensen og Atle Pettersen blir med.

– Det var Adrian som foreslo at Atle kunne spørres om å bli med på dette. Den velkjente «Beat for Beat»-programlederen har både en stemme og en profesjonalitet som vi gleder oss til å møte. Musikalsk tror vi Atle vil passe helt perfekt til denne musikken, og hans rutine og profesjonalitet gjør at vi tør å satse på dette selv om han først kommer til Kolvereid og møter bandet dagen før konserten. Nå har vi lagt en fordeling av låter mellom Adrian og Atle, vi har tre kruttsterke kordamer som kanskje gleder seg litt ekstra nå, og et heltent band som i september og oktober skal gjennomføre to lange søndagsøvelser for å få på plass de siste detaljene til dette showet. Og da er vi klar – det lover vi.

Koronapandemien har satt sitt preg på konsertplanene, og publikumskapasiteten ved kulturhuset er satt ned til omtrent en fjerdedel av maks kapasitet – altså 117 publikummere. Det hindrer imidlertid ikke storbandet fra å satse på prosjektet.

– Vi har vært i tett dialog med både kulturhuset og kommunelege, samt Adrians management de siste ukene for å finne en variant på dette prosjektet, som er trygg og gjennomførbar uten å ødelegge for publikumsopplevelsen. Vi har nå lagt planer for en løsning der vi verken kompromisser med smittevern eller kunstnerisk kvalitet og opplevelse for et forhåpentligvis konserthungrig publikum, sier Eskil Laukvik, storbandets prosjektleder.

Som en følge av begrensningene blir ikke dette et overskuddsprosjekt, selv om konserten kjøres to ganger.

– Men med gode dealer med både kulturhuset og Adrians management ser det ut til at vi forhåpentligvis ikke ruinerer storbandets økonomi fullstendig med dette prosjektet, sier Laukvik.

Den første konserten – som er den opprinnelig har vært planlagt lenge er dermed allerede utsolgt – mens forestilling nummer to nå er lagt ut for salg.

– For begge forestillingene vil salkart ikke gjelde, da kulturhusets amfi ikke kan benyttes. Men vi har planlagt en opprigging av både scene og sal som gjør at alle som kommer både ser og hører helt utmerket, sier Laukvik.