Ble valgt til president og fikk mye ros

GARDERMOEN: Det er klart etter valget lørdag ettermiddag på tinget i Judoforbundet, et ting som avholdes på et hotell på Gardermoen.

Fikk ros

Hillestad ble valgt som president på tinget i 2018. Da gikk han til valg med klar ambisjon om å skape en større enighet i vegvalgene for judoforbundet.

Dette har Hillestad tydelig lyktes med, for under lørdagens ting ble namsosmannen mye ros til del for jobben han har gjort i sin første presidentperiode.

Han ga valgkomiteen beskjed om at han gjerne stilte til gjenvalg som president, også nå når han har flyttet heim til Namsos.

Og mens det i 2018 ble svært så spennende i kampen om å bli president for Norges Judoforbund, og Hillestad ble valgt med 43 mot 29 stemmer på benkeforslaget Geir Reehorst, var det i år ingen tvil om hvem som er ønsket som øverste sjef for forbundet.

Hillestad ble nemlig enstemmig valgt.

Også de øvrige personene som valgkomiteen hadde innstilt ble valgt. Blant annet den nye valgkomiteen, der Hege Aar, tidligere styremedlem i forbundet og fra Namsos Judo Club, er medlem.

Dette er det nye styret i Norges Judoforbund:

President: Jørgen Hillestad, Namsos Judo Club

Visepresident: Jon Sommervold, Ippon Judoklubb

Medlemmer: Svenja Rahn, TSI Judo, Anette Møller, Stavanger Judoklubb, Michelle T. Harefallet, Kinsa Judoklubb.