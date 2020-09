Namdalingene dominerte totalt

NAMDALSAVISA

FØLLING: Dette er et sykkelritt på 35 km som går på grusveg i Følling, og ikke ovverraskende ble det seier til Vidar Vikestad fra Rørvik.

23-åringen var med i seierskampen i Gran Fondo Strade Statskog for 14 dager siden, men da ødela to punkteringer muligheten til å vinne det prestisjetunge rittet.

I Føllingtråkket gikk det vegen for syklisten fra Rørvik, som dog fikk hard kamp til siste meter. Håvard Gullik Sørbø, Namdal SK fulgte nemlig på bakhjulet til Vikestad over målstreken, og de to var i en klasse for seg. Det skilte nemlig 1,44 minutter mellom seirende Vikestad og tredjemann, Kjetil Erstås, Sunnan SK.

I dameklassen hadde Hege Galguften, Namdal SK og Kristine Svendsen, Steinkjer CK hard kamp om seieren. Her gikk Galguften, som sykler i klasse 50-54 år til topps, 24 sekunder foran Svendsen.

På plassene bak Svendsen fulgte ytterligere to fra Namdal SK; Line Flaat og Katarine Utne.

Her er alle resultatene fra Føllingtråkket.