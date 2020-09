Namsskogan med mindre til frivilligsentralen

NAMDALSAVISA

BREKKVASSELV: – Namsskogan kommune har vært dyktige til å støtte opp om frivilligsentralen siden oppstarten i 2013. Men det er klart at både manglende tilskudd til drift i 2019, og rådmannens varsel om at på grunn av kommunens vanskelige økonomiske situasjon kan det bli vanskelig å gi driftstilskudd i årene som kommer, så vil vi komme i en vanskelig økonomisk situasjon, sier daglig leder for Namsskogan Frivilligsentral, Anne Brekkvassmo.