Promillekjørte i hyttefelt – må sone i fengsel

NAMSOS: Det resulterte i utforkjøring og rettssak.

Nå er en mann i 20-årene fra Midtre Namdal dømt til fengsel i 20 dager for promillekjøringa som skjedde i et hyttefelt i Namdalen en mai-kveld i år.

Han dømmes videre til en bot på 10.000 kroner. Han taper retten til å føre førerkortpliktig motorvogn for en periode på to år. Til fradrag i tapsperioden kommer utholdt beslag. I tillegg må han avlegge full ny førerprøve ved gjenerverv av føreretten.

Hendelsen som endte med rettssak i tingretten, skjedde i mai. Han kjørte en personbil, til tross for at han var påvirket av alkohol. Utåndingsprøve tatt av ham et par timer senere, viste en alkoholkonsentrasjon på 0,80 milligram pr liter luft. Dette svarer til cirka en promille på 1,6.

Under rettssaken innrømmet mannen overtredelsen.

– Retten vil bemerke at allmennpreventive hensyn veier tungt i saker med ruspåvirket kjøring. Hensynet til trafikksikkerheten og signaleffekten i forhold til andre sjåfører tillegges vekt ved straffutmålingen. Det er nettopp ved kjøring i påvirket tilstand at de alvorligste trafikkulykker inntreffer.

I skjerpende retning vektlegger tingretten at siktede hadde høy alkoholkonsentrasjon i utåndingsluften da kjøringa fant sted. Han kjørte også ut av vegen da han ikke klarte svingen. Videre finner tingretten det skjerpende at kjøringa fant sted i et hyttefelt hvor det jevnlig er andre vegfarende til stede også på det aktuelle tidspunkt.

Retten legger i formildende retning vekt på at siktede har avgitt en uforbeholden tilståelse.