Bakerst i barkøa

NAMDALSAVISA

Spørsmålet har plaget filosofer og fylliker i uminnelige tider, og meningene er – lik skinkene i et brasiliansk karneval – mange og delte.

Jeg vil nu presentere argumenter for de forskjellige syn.

Et glass som fylles opp halvvegs betegnes alltid som halvfullt. Det finnes ikke en kelner i verden som begynner å skjenke i glasset til noen, før han så avbryter manøveren midtveis og sier:

– Unnskyld, ville du ha det mindre tomt?

Et glass som er i ferd med å bli tømt, kan derimot ende opp med begge merkelapper. Disse skal visstnok være basert på ens egen mentale tilstand (positivt anlagte mennesker vil betegne glasset som halvfullt, mens det motsatte gjelder for dem som er mer negative).

Min personlige mening er at dette er vås.

Ens egen sinnstilstand har selvsagt ingen innvirkning på hvordan man beregner mengden med væske i glasset, like lite som humøret vårt påvirker andre ting i livet.

«Jeg var så blid i morges, og da var kjøleskapet vårt smekkfullt. Så åpna jeg det igjen når jeg var trist og lei meg, og plutselig var det jo ingenting inni der!»

«Jeg hadde egentlig ikke nok bensin på tanken til å komme meg heim fra hytta, men heldigvis var jeg i kjempehumør, så bilen gikk noen mil ekstra!»

Uansett fasit, så vet jeg av egen erfaring at slike diskusjoner er svært populære når man står ved baren for å bestille. Problemet er at budskapet mitt ikke når gjennom til folka bak disken.

Jeg har nemlig framført alle de ovennevnte argumenter for utallige bartendere, men de søker alltid dekning bak tomme fraser som «vi har det travelt» og «det er flere folk bak deg som vil bestille».

Jeg gir meg heldigvis ikke så lett, og dette skaper som regel en skikkelig kø bak meg. Disse menneskene blir naturlig nok like rasende som meg over den manglende responsen fra bartenderne. Til slutt ender det ofte med at alt koker over, og de stakkars bargjestene må dermed ta ut sin frustrasjon på hverandre.

Idet jeg kjenner den velkjente følelsen av et vennlig kvelertak, så tar jeg meg selv i å undre:

Har folk alltid vært så sure på byen, eller er det fordi skjenkinga stenger tolv nå?