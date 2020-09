Kjørte av vegen og løp fra stedet

NAMDALSAVISA

LIERNE: Politiet mottok kl. 02.30 melding om en bil som kjørte av veien ved Skjelstad i Lierne.

– Bilen sto utenfor veibanen da vi kom dit. Vi hadde fått melding om at en person sprang fra stedet, forteller operasjonsleder Viola Elverum til NA søndag morgen.

Politiet forsøkte å finne føreren gjennom bekjente, men har ikke lyktes med det. De har imidlertid fått opplysninger om at vedkommende ikke skal være særlig fysisk skadet.

– Det er ganske store skader på bilen, vi måtte verifisere at noen hadde vært i kontakt med føreren. Vi var bekymret for at han var hardt skadd, forteller Elverum.

Alvorlig at dro fra stedet uten å varsle

Indikasjoner fra bekjente er at fører har gitt lyd fra seg.

– Vi har slått oss til ro med at han ikke skal være alvorlig skadet.

Politiet ser alvorlig på at vedkommende dro fra stedet uten å varsle fra.

– Det er mistenkelig?

– Det er ikke riktig oppførsel.

– Er det mistanke om promille?

– Vi har fortsatt ikke kommet i kontakt med personen, men tar undersøkelser på bilen. Det vil bli opprettet sak, forteller Elverum.

Bajaskjøring og slåssing

Kl. 21.15 fikk politiet melding om bajaskjøring i Rørvik sentrum. En patrulje dro dit og påtraff bilen det var klaget på. Føreren i starten av 20-årene ble gitt muntlig pålegg om å roe farta, og innrømte å ha dratt på litt, forteller Elverum.

Ved bytomta i Namsos var det ampert rundt kl. 00.30.

Ansatte ringte fra stedet om et slagsmål, før de ringte opp igjen med beskjed om at situasjonen hadde roet seg.

- Vi kom dit etter ti minutter. Det viser seg at det har vært kompiser som var uenige, som ble enige igjen. Det ordnet seg, og blir ikke etterspill, forteller Elverum.

Forøvrig hadde politiet en promillekontroll og dokumentkontroll i Terråk mellom midnatt og kvart på ett, natt til søndag. Tre ble kontrollert, og ingen reaksjoner.

