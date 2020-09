Savnet mann funnet omkommet

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Om lag 50 personer – i tillegg til politi og brannvesen – deltok i leteaksjonen natt til mandag og mandag formiddag. Sea King, hundepatruljer, Sivilforsvaret, Røde Kors og droneeksperter fra 110-sentralen i Midt-Norge bisto også i søket etter at et eldre ektepar ble meldt savnet sent søndag kveld. Paret hadde da vært savnet siden fredag.