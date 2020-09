Svært få skader på nettbrettene

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: – I dag har vi lite skader ut fra hvor mange brett vi har i omløp blant elever, lærere og andre kommunalt ansatte, sier IT-sjef Ove Lidbom.

Overhalla kommune har hatt nettbrett i skolen siden høsten 2015, og Namsos kommune har langt på veg brukt Overhallas nettbrettkontrakt ved innføring av nettbrett i skolen.

Lidbom sier at i dag har kommunen omkring 700 brett i drift på skoler og arbeidsplasser.

– Jeg har ikke det nøyaktige tallet framom meg, men vi får anslagsvis 20 skademeldinger per år, sier han.

Det er under tre prosent. Hvor mange av disse skadene som utløser egenandel varierer år om annet, men det er ifølge Lidbom snakk om noen få tilfeller per år.

I starten var det langt flere skader.

– Det er stort sett snakk om ødelagte skjermer når brettet går i gulvet. Vi var litt uheldig i valg av beskyttelsesdeksler til å begynne med, men da vi byttet til en ny type ble det straks mye bedre, sier han.

IT-sjefen mener likevel de viktigste årsakene til at skadeomfanget har blitt kraftig redusert de siste årene har utgangspunkt i to ting:

– Da vi innførte obligatorisk innlevering av brett i langhelger og ferier ble skadeomfanget ytterligere redusert. Og ved at appstore, hvor man kan laste ned spill og programmer er fjernet fra våre brett, gjør at bruken i all hovedsak er knyttet til skolearbeid, og ikke som personlig brett, sier han.

– Etter så mange år drift, hva er konklusjonen?

– Min oppfatning er at innføringa av nettbrett har vært positivt, både med tanke på å lære digitale ferdigheter, men også for informasjonsflyt og riktige verktøy til ulike oppgaver, sier IT-sjefen.