– Det har blitt for mange tyvfiskere

NAMSSKOGAN: – For ikke så mange år siden var det stille og rolig oppe ved Frøyningen. Det var en og annen som ikke respekterte fiskereglene, men det var ikke så farlig – siden det var få. De siste årene har vi erfart at det har utviklet seg veldig i negativ retning, sier Rolf Arne Åsenhus.

Han har hytte oppe ved Frøyningen, der han også har fiskerett.

– Det skal sies at det kanskje er litt kompliserte eierforhold/rettighetsforhold i Frøyningen. Det er flere grunneiere og flere rettighetshavere – blant annet Namsskogan kommune. For å gjøre dette enda litt mer komplisert er det noen, deriblant vi, som ikke er grunneiere, men som har fiskerett. Det gir likevel ikke folk lov til å ta seg til rette, sier han.

For alle de med fiskerett har denne rettigheten rett utenfor den eiendommen de har fiskerett.

– Det vil si at vi kan fiske utenfor eiendommen til Namdal Bruk, der vi har en gammel fiskerett. Vi kan ikke reise hvor vi vil i vannet for å fiske, sier han.

Har fått trusler

Hytta til Åsenhus ligger med god utsikt over deler av Frøyningen.

– Vi ser godt når fiskere kommer dorgende forbi. De fleste vet at de fisker på feil eiendom. De har strak kurs forbi der vi holder til, men skifter kurs når de ser at vi er på hytta, sier Åsenhus.

Andre igjen bryr seg lite, og dorger rett forbi.

– Det burde være mulig for folk å forstå hvilke regler som gjelder.

Det står oppslag flere steder rundt vannet, blant annet på parkeringsplassen, som forklarer fiskereglene.

– Det var en sak nå i helga som fikk det til å bli nok for meg. Jeg liker ikke å anmelde folk, men jeg har gjort det en gang før der jeg kom over flere ulovlige satte garn, og jeg gjorde det igjen i helga, sier han.

Det som var dråpen som fikk begeret til å flyte over var måten han ble svart på når han konfronterte fiskerne med at de var på feil del av vannet.

– Det ble såpass ubehagelig at jeg og kona valgte å reise heim fra hytta, og å kontakte politiet. Jeg overleverte også bilder av fiskere, og bilder av bilene på parkeringsplassen. Dette var ukjente folk for oss, og vi har ingen anelse om de var i en av hyttene rundt vannet, eller bare tilfeldig bestemte seg for å fiske her, sier han.

Politiet har mottatt anmeldelsen, og skal etterforske saken.

– Jeg kan bekrefte at vi har mottatt en anmeldelse for brudd på innlandsfiskeloven, og at vi kommer til å starte etterforskning ganske snart, sier etterforskningsleder Line Marthe Fuglum Juliussen i politiet.

Starter samarbeid

Det selges fiskekort i Frøyningen. Namsskogan kommune selger på sin del av vannet gjennom det som kalles Namsskogankortet, og det samme gjør enkelte andre rettighetshavere.

– Det vi prøver på nå er å få på plass et felles fiskekort for de private rettighetshaverne. Jeg tror det er den eneste måten vi kan få bukt med tyvfiske på, sier Åsenhus.

Får de til det så blir det to fiskekort som til sammen gir lov til å fiske i hele vannet.

– Da blir det også mye lettere å håndheve at ting går for seg som det skal.

Det er leder Sissel Grongstad i Namsskogan fjellstyre enig i.

– Vi ser på det som en klar fordel om grunneierne får til et kortsamarbeid. Selv om vi ikke har et inntrykk av at det er spesielt mye tyvfiske i Frøyningen, så ser vi jo det at det kan være fristende å begynne fisket der vegen kommer opp til vannet og der båtene ligger. Men det er privat område, og ikke med i det kortet vi selger, sier Grongstad.

Heller ikke politiet får så mange tips om tyvfiske.

– Det er egentlig ikke så ofte vi får hverken anmeldelser eller tips om tyvfiske. Men jeg vil oppfordre de som opplever at det er noen som tar seg til rette at de anmelder det hvis det ikke er mulig å ordne opp på annen måte, sier miljøkrimkoordinator Stein Erik Granli i politiet.