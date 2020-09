NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Jeg skal ikke underslå at jeg synes det har vært godt med frihelger. Spesielt når man har barn har det vært godt å kunne planlegge uten å ta hensyn til stevnekalenderen, sier skytteren fra Bindal som er bosatt i Namsos.

Fri-følelsen

Sist helg ble han samlagsmester i feltskyting. Det var første stevne siden i mars. I mellomtida har han vært «heltids familiefar» som han kaller det.

– Jeg har kjent på fri-følelsen mens det ikke har vært stevner. Det er ikke det at man ikke kan ta fri også når det er vanlig sesong, men når man først er med i denne sporten så blir det jo også så man deltar i stevner når tilbudet er der.

– Har det vært en god følelse?

– Det sto en sak i NA om at det skulle bli spennende å se om hvor mange som endret idrettsvaner under koronaen, og hvorvidt de kom tilbake etterpå. Jeg kjenner meg veldig godt igjen i det. Så ja, det har vært en god følelse å ha fri. Jeg skal ikke nekte for det, sier han.

Endret stevnestruktur

Skyttersporten har en av de lengste sesongene i idrett. Siden det skytes innendørsstevner fra november til mars, før man starter utendørs og holder det gående til i september, betyr det at det er sesong på 11 måneder.

– Det er veldig lenge, og det er intenst hvis man skal være med hele tida. Jeg har gjort et bevisst valg og tatt pause fra banesesongen er over i september til januar. Dette for å ikke gå lei.

– Mener du stevnestrukturen bør endres, og at det blir færre stevner og kortere sesong?

– Selv om man selvsagt bestemmer selv om man skal delta i stevner eller ikke, så tror jeg det kan være lurt å snakke om det. Kanskje vil færre stevner føre til større deltakelse når det først blir stevner. Jeg ser ikke bort fra det, sier Joakim Bangstad.