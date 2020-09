Bygdajentene skal utfordre storbyene

NAMDALSAVISA

NORDLI: – Det er nesten rart å si det, men vi har tro på at vi skal slå dem. Det er jo litt absurd å tenke på det. Men det er takket være John Arne at det er slik, sier Anita Lundgren.

Storbyene

Og ordet absurd er nok nærliggende å bruke når man ser på årets 1. divisjon for kvinner.

For dette er lagene Lierne skal møte:

Fra Oslo: Koll 2 og OSI (Oslostudentenes idrettslag).

Fra Bergen: BSI (Bergen Studentidrettslag) og TIF Viking 2.

Fra Sandnes: Sandnes VBK.

Fra Tromsø: BK Tromsø 2.

Fra Trondheim: NTNUI.

Fra Stavangerregionen: ToppVolley Norge 2 (Sand i Ryfylke).

Det er altså lag fra de største byene i Norge Lierne skal bryne seg på. Uten at det får Anita Lundgren og resten av spillerne på samlingslaget til å skjelve før de serieåpner mot Sandnes i Liernehallen 3. oktober.

– Nei, vi gjør ikke det. For når vi har John Arne som trener, vet vi at alt er mulig. Han ser ikke mørkt på noe. Når han snakker med store bokstaver, både hører vi og tror på han. For han har jo bevist tidligere at han har rett. Det er mulig å slå lagene fra storbyene, sier Lundgren.

Større selvtillit

Hun var med på oppturen for Lierne i årene 2015–2018, som endte med eliteseriespill, og hun var også med på laget som rykket ned fra eliteserien i 2019. Nå kjenner Lundgren på nytt på den store given som er rundt volleyballen i Indre Namdal.

– Jeg kjenner det på trening at det skjer noe. Det er en spesiell giv, og det er bare så artig at vi nå har fått samlet oss om et lag. Ungjentene er jo bare så flinke, og det er en fryd å være på trening med dem.

Mens det var et rent Lierne-lag som spilte i eliteserien, er det nå et lag med spillere fra Lierne, Grong og Snåsa som skal ta opp kampen mot Storby-Norge.

Og ifølge Lundgren er det ikke et lag som kommer til å stå med lua i hånda i møte med lag fra folkerike byer.

– Jeg ser ikke noen grunn til at vi skal det. Vi har vært i eliteserien, og vi vet vi har kvaliteter i laget også nå. Det at mange spillere har bakgrunn fra både elite og 1. divisjon fra tidligere gir en selvtillit. VI vet vi har fått det til før.

– Det er lite snakk om å berge plassen?

– Hehe, nei det har vi ikke lov til å snakke om. Vi vil mer enn det, sier hun og ler.

– Når treneren har et så godt fokus der han tydelig har så tro på at vi skal få det til, så smitter det over på oss. Hans holdning er med å skape en spesiell driv, sier Lundgren.

Første seriekamp er altså lørdag 3. oktober. Da har Lierne hjemmekamp. Helga etter er det Oslo-tur, der Koll 2 og OSI er motstander.

PS: Opprinnelig var Øksil fra Vesterålen også med i 1. divisjon, men de har trukket laget.