Fotoutstilling på Haugum mølle

OVERHALLA: – Vi gleder oss skikkelig. De tre fotografene, Laila Midtgård Høyvik, Ole Martin Evensen og Niklas Angelus har fortalt at de i perioder har hatt en form for samarbeid, og synes det blir spennende å få stille ut sammen, sier Anne-Louise Weider i Overhalla kunstforening.

– Ren fotoutstilling denne gangen?

– Foto er en uttrykksform som både gleder og begeistrer. Vi har hatt flere fotoutstillinger opp gjennom årene og vet at det er noe publikum setter pris på, sier hun.

Utstillinga åpner torsdag denne uka og skal henge til lørdag. Lørdag blir det også åpen dag på mølla så da kan man kombinere et utstillingsbesøk med andre aktiviteter.

– Vi har tradisjon tro også denne gangen sendt invitasjon til skoler og barnehager i Overhalla. Vi i kunstforeninga synes det er viktig at også barn og unge får se og oppleve ulike former for kunst og kunstneriske uttrykk, sier Weider.

– Har dere planer om flere utstillinger nå i 2020?

– I november, nærmere bestemt den 19. blir det en åpen kveld med samisk kunst og kultur som tema, og hvor Nils Roger Duna skal fortelle om samisk historie i Namdalen.

Det blir også utstilling/visning av samisk kunst og håndverk.

– Og med forbehold om at vi får lov med tanke på smittevern og så videre håper vi å kunne servere noen smakebiter fra det samiske kjøkkenet, sier Weider.