Hans Ivar Ellingsen til minne

NAMDALSAVISA

Ildsjelen og kulturpersonligheten Hans Ivar Ellingsen har gått bort. En stor inspirator, læremester og pådriver i regionens sang- og musikkliv vil bli dypt savnet av utallige venner, korister, korpsmedlemmer, musikere og publikum. Våre tanker går til den nærmeste familie som har mistet sin kjære.

Listen over kor og korps, arrangementer og konserter som Hans Ivar har dirigert, ledet og arrangert gjennom sitt liv synes å være nesten utømmelig. I over 40 år har han virket som frivillig ildsjel i regionens kulturliv, men også før han flyttet hit er listen lang over hans engasjement og initiativ på de stedene han har bodd. Han var en ekte korpsentusiast og spilte de fleste instrumenter. Han var pådriver for etableringer av korps og kor flere steder og ikke minst en stødig dirigent og støttespiller for mange korps, kor og arrangører.

Med sitt musikalske talent har Hans Ivar skrevet en rekke arrangementer og egenproduserte verker, og var pådriver for en rekke oppsetninger og konserter gjennom mange år. Hans Ivar ble opplevd som et ja – menneske. Når kor eller korps, lag og foreninger, trengte at noen stilte opp for dem, var Hans Ivar velvillig og en motivator. Kvelder og helger ble tilbrakt sammen med musikkvenner, på øvinger, konserter og på ulike arrangementer. Som en ekte frivillig ville han skape musikkglede sammen med andre.

For sitt mangeårige kulturelle engasjement mottok Hans Ivar Nærøy kommunes kulturpris i 1994. Og i 2019 ble han velfortjent hedret med Kongens fortjenstmedalje. Det er mange som opp igjennom årene har ønsket å hedre Hans Ivar og utmerkelser som Follafestivalens kulturpris og hedersmerke for dirigenter fra Norges musikkorps forbund er blant noen av bekreftelsene fra kulturlivet til sin egen ildsjel.

Hans Ivar vil bli husket som en lun og engasjert nordlending, med klare meninger, godt humør og et bemerkelsesverdig musikalsk talent. Man kunne tydelig merke hvordan Hans Ivar koste seg når han fikk glede andre med musikk, enten det var med trekkspillet på fanget, ved tangentene eller som kyndig dirigent. Han framhevet andre foran seg selv, ville motivere til musikalsk utvikling og ikke minst dele og spre sann musikkglede. Han løftet, utfordret og roste, – alltid med et glimt i øyet og ofte med en treffende kommentar på lur.

På vegne av Nærøysund kommune og vårt mangfoldige kulturliv hedrer vi Hans Ivar Ellingsens liv og virke, og lyser fred over hans minne.

Amund Hellesø

ordfører, Nærøysund kommune