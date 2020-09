Hans Ivar Ellingsen til minne

NAMDALSAVISA

Hans Ivar er borte. Det fyller oss med sorg og vemod, men også med takknemlighet for alt det han har betydd for oss. Han var Foldereid hornmusikklag sin dirigent i over 30 år og hadde nettopp starta på en ny sesong. Litt sliten, men fortsatt med en levende musikkglede som han gjerne ville dele med oss. Mandag 24. august skulle bli hans siste øvelse ilag med oss.

Aldri mer skal han lede oss trygt gjennom konserter i kirke og samfunnshus, med kommentarer som får fram smilet hos publikum.

Aldri mer skal vi få utdelt nye noter, knapt nok tørre fra skriveren, på en gammel slager han var glad i og hadde arrangert så den passa akkurat til oss, eller på en egenkomponert melodi med signaturen HansI beskjedent i hjørnet på notearket.

Aldri mer skal vi se gleden hans over å finne den tonen som mangla i akkorden hos den ene som var så viktig for helheten.

Aldri mer skal han gi oss en tiltrengt pause midt i spillinga mens han forteller frodige historier fra Finnmark.

Aldri mer skal han spre glede og humør rundt kaffebordet eller spør hva vi tenker om politikernes siste utspill.

Aldri mer skal han gi en oppmuntrende kommentar til den som trengte det akkurat da.

Aldri mer – men alltid vil vi huske han for det han har betydd for Foldereid hornmusikklag gjennom alle disse åra. Han var full av musikk og han fikk holde på med det han var glad i helt til det siste.

Hans Ivar Ellingsen har mottatt Nærøy kommunes kulturpris og Kongens fortjenstmedalje for sin store innsats for musikklivet i ytter-Namdalen. Han var æresmedlem i Foldereid hornmusikklag.

Minnes i stor takknemlighet

Foldereid hornmusikklag