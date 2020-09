Iver (20) har byttet ut lengdehopp med traktorkjøring

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: – Det har vært artig, men jeg anser meg som ferdig med toppsatsninga, erkjenner Iver Strand Øvereng.

Den blidspente 20-åringen fra Overhalla trekker frem dalende treningslyst, manglende motivasjon og årets sesong – som det egentlig ikke ble noe av – som årsaker til at han har bestemt seg for å trappe ned idrettssatsingen.

Overhallingen har de siste fem-seks årene satset for fullt på friidrett, men sier at han over en lengre periode har hatt lyst til å gjøre andre ting. Det fikk han mulighet til da koronaviruset gjorde sitt inntog.

Nå får Iver trene med noen av Norges beste Iver Strand Øvereng fra Overhalla har tatt store steg som friidrettsutøver den senere tida. Nå får han muligheten til å trene med landets beste.

Ble smålei

– Idretten ble som kjent lagt på is og vi utøverne hadde plutselig ingenting å trene mot. Situasjonen fungerte for min del som en døråpner for å prøve noe nytt, og jeg bestemte meg for å jobbe i stedet for å trene, sier Strand Øvereng, og legger til:

– Men det er feil å si at koronaviruset har ødelagt for meg. Jeg begynte å bli smålei i god tid før det, og hadde lyst til å prøve noe annet. Det går ekstremt mye tid og krefter hvis man skal satse på idrett, og for meg fristet det altså mer å holde på med andre ting, sier han.

Overhallingen har deltatt i et par seriestevner på hjemmebane i sommer, men utover det har det blitt lite konkurranser på 20-åringen denne sesongen. Hopp-spesialisten står med 14,2 som bestenotering på tresteg og 6,85 i lengde.

Endelig kom medaljen I sitt aller siste hopp i lørdagens siste UM-øvelse, strakk Iver Strand Øvereng seg til 13,75. Det ble belønnet med sølvmedalje.

Alt eller ingenting

Strand Øvereng har i en årrekke markert seg på friidrettsbanen med blant annet med prestasjoner i landstoppen, UM-gull og treninger med rekrutteringslandslaget.

– Det ble noen år med skikkelig satsning, og spesielt etter at jeg begynte på ungdomsskolen var det friidretten som betød mest. Dessverre var sesongoppkjøringa og all treninga en jobb som det ikke frista like mye å gjennomføre i vår.

I korte trekke forteller Strand Øvereng at valget sto mellom å gå «all in» på friidrett, eller å trappe ned. Valget falt altså på det siste.

– Når man som utøver kommer dit jeg var i mars står man egentlig mellom to valg – enten satser du for fullt mot å bli best, eller trappe ned og fokusere på andre ting. Jeg vurderte det som vanskelig å kombinere jobb og trening, sier han.

Stresser ikke med fremtiden

Når piggskoene er lagt på hylla, har 20-åringen i stedet hentet støvlene ut av boden. Timelange treningsdager på friidrettsbanen er bytta ut til fordel for gårdsstell og traktorkjøring.

– Jeg jobber som avløser her i Overhalla, og det har blitt lite tid til trening det siste halvåret for å si det sånn, ler han og legger til:

– Akkurat nå tar jeg ting litt som det kommer. Jeg er bare 20 år, og har fortsatt god tid på å stake ut en retning for livet. Akkurat nå koser jeg meg på jobb, så får vi se hva framtiden vil bringe, humrer Strand Øvereng.

– Tror du vi får vi se deg på friidrettsbanen fremover?

– Du skal på ingen måte se bort ifra at jeg dukker opp på et par stevner og treninger på Overhalla fremover.