Kortløs og 12.500 kroner fattigere etter forbikjøring på MC

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det var i mai i år at en mann i 20-årene fra Namdalen ble stoppet av politiet i Vefsn i Nordland som følge av fartsovertredelsen med motorsykkel.

Farta ble målt til 129 km/t i 80-sonen.

I skjerpende retning har retten lagt vekt på at siktedes hastighet var av en slik karakter at den i seg selv utgjorde et farepotensial.

Retten har i formildende retning vektlagt siktedes uforbeholdne tilståelse. Videre har retten også sett noe hen til at fartsovertredelsen fant sted ved en ordinær forbikjøring som ikke medførte andre farer enn selve hastigheten.

– Hastighetsoverskridelsen kom som følge av en ordinær forbikjøring av en bobil. Den skjedde på en rett vegstrekning på E6. Det oppsto ingen særlige faresituasjoner ut over selve hastighetsoverskridelsen, ifølge tingretten, som har dømt mannen til fengsel i 16 dager. Men fengselsstraffen gjøres betinget med ei prøvetid på to år.

Han dømmes videre til ei bot på 12.500 kroner. Han taper også retten til å føre førerkortpliktig motorvogn for en periode av seks måneder. Til fradrag i tapsperioden kommer utholdt beslag i tapsperioden, regnet fra mai-dagen han ble stoppet av politiet.