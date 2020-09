Namdaling bak kamera på ny og stjernespekket film

NAMDALSAVISA

TITRAN: Etter planen skulle den norske spillefilmen «Alle hater Johan» spilles inn i vår. På grunn av koronapandemien ble opptaksstart utsatt en rekke ganger. Nå er imidlertid innspillinga i full gang – og det med en namdaling på laget.

For Karl Erik Brøndbo fra Høylandet er filmfotograf på prosjektet. Han har tidligere samarbeidet med regissør Hallvar Witzø på den Oscar-nominerte kortfilmen «Tuba Atlantic».

I fjor uttalte den oslobaserte filmfotografen til NA at han så fram til innspillinga i Trøndelag.

– Det er vel så fint å spille inn her, for det er mye lettere å få gjort ting. Sånn var det da vi spilte inn «Tuba Atlantic» også. Når vi hadde problemer var det alltid noen som kom for å hjelpe til, sa Brøndbo.

– Drømmeprosjekt

Brøndbo er en av landets flittigste filmfotografer, og har de siste årene jobbet med produksjoner som «Harajuku», «Besatt» og «Unge lovende». I tillegg er han med på storprosjektet «Den største forbrytelsen», som handler deportasjonen av norske jøder under andre verdenskrig.

«Alle hater Johan» som nå er under innspilling er basert på et manus skrevet av Erlend Loe og har Pål Sverre Hagen og Ingrid Bolsø Berdal i hovedrollene.

– Dette er virkelig et drømmeprosjekt. Etter mange år med manusarbeid og forberedelser, skjer det endelig. Alle de tullete ideene til Erlend og meg kommer til live på filmsettet med skuespillere jeg lenge har drømt om å få jobbe med. Jeg har definitivt noen veldig morsomme dager på jobb, og jeg lager en film som alle kan både le og grine av. Like skiftende som været her ute i havgapet på Titran, sier regissør Hallvar Witzø.

Grensesprengende komedie

«Alle hater Johan» er en komedie som handler om en einstøing med hest og sans for sprengstoff, som aldri helt blir tatt inn i varmen i lokalmiljøet.

Filmen følger hans kamp for tilhørighet i bygda og den livslange, uforløste kjærligheten til nabojenta, som han ved et uhell kom til å sprenge litt i stykker i ungdomstiden.

Filmen har etter planen premiere neste høst.